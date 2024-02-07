جيش الاحتلال يعلق على الفيديو غير الإنساني لتعذيب فلسطيني على يد أحد جنوده!

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفيديو غير الإنساني لتعذيب مدني فلسطيني على يد أحد جنوده، والذي فجر موجة غضب واسعة خلال اليومين الماضيين.

ووفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية فقد تم إطلاق سراح المعتقل لعدم ثبوت أي اتهامات ضده، أما الجندي الذي صوره عاريا ومكبلا فقالوا إنهم قاموا بتسريحه من الخدمة على فعلته، بعد الانتقادات التي طالت الجيش الذي يزعمون أنه الأكثر أخلاقا في العالم.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الفيديو التقط للأسير داخل مدرسة في حي الرمال شمالي غزة.

وكانت مصادر فلسطينية تعرفت على المحتجز وقالت إن اسمه حمزة، مشيرة إلى مقتل والدته وشقيقه وشقيقة زوجته وابن أخيه البالغ من العمر عامين.

فيديو غير إنساني لتعذيب فلسطيني على يد أحد جنود الصهاينة

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي قد ضجت بالحديث عن وحشية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يزعمون أنه الأكثر أخلاقا في العالم، بعد تداول فيديو صادم لتعذيب مدني فلسطيني على يد أحد الجنود الصهاينة.

يظهر في المقطع الذي أثار غضبا واسعا واستنكارا كبيرا اقتياد المواطن الفلسطيني عاريا ومكبل اليدين، وأيضا وهو جالسا على كرسي في مبنى بغزة وقد قيدت يداه إلى الخلف والدم يسيل من رجله وكأنه تعرض للتعذيب.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد نشر المقطع الصادم جندي يدعى يوسي غامزو عبر حساباته على منصات التواصل، وبدأ أصدقاؤه بتداوله من باب التباهي، ليحقق انتشارا واسعا مرفقا بموجة غضب وانتقادات لأخلاق الجيش الصهيوني، مع مطالبات بجمع الفيديوهات وتقديمها لمحكمة العدل الدولية.

وقال موقع الجزيرة نت إن نشطاء بلغوا عن حسابات الجندي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتم إغلاق بعضها، كما أشار إلى أن الفيديو مصور في كتيبة الغرانيت (932) في الجيش الإسرائيلي والتي كانت تقاتل في مدينة غزة.

وكان يوسي يوثق عمليات كتيبته القتالية في القطاع ويرفعها عبر قناته على اليوتيوب، كما تبين أن الفيديو تم تصويره في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي، وصور في حي الرمال وسط غزة.

وأعرب نشطاء عن استيائهم البالغ من الصورة المهينة التي ظهر عليها المواطن الغزي، والتي وصفوها بأنها غير إنسانية وأنها واحدة من مئات القصص البشعة للإجرام الإسرائيلي التي لم يتم الكشف عنها.

وقال متابعون إن المقطع الأول الذي أظهر اعتقال الرجل لم يكن فيه مصابا، ولكن في الفيديو الآخر ظهرت قدمه وهي مصابة والدماء تخرج منها وبجانبها عصا يبدو أنها استخدمت في تعذيبه، فيما أشار آخرون إلى طريقة جلوس الرجل شامخا غير مبال بحقارة من حوله.