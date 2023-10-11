جيش الاحتلال يعلن عن تدمير منزل “أبو عبيدة” وأهداف أخرى لحماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تدمير منزل “أبو عبيدة” الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، الجناح العكسري للمقاومة الفلسطينية وأهداف أخرى لحماس بقطاع غزة.

ونشر أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء، مقطعا مصورا لعملية قصف مدمرة قال إنها استهدفت المنزل الذي يعمل منه الناطق باسم الجناح العسكري لحماس.

#فيديو: هكذا دمرت طائرة حربية المنزل الذي كان يعمل منه الناطق باسم الجناح العسكري لحماس الإرهابية على توجيه الإرهاب ضد دولة إسرائيل (نفسه الذي هدد وتوعد اليوم البلدات الاسرائيلية وفي نفس الساعة) pic.twitter.com/k8Eczlt5rV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 10, 2023

وبدأت كتائب القسام، مساء الثلاثاء 10 أكتوبر، بإطلاق الصواريخ باتجاه عسقلان، وذلك بعد مهلة أعلنت عنها الكتائب لسكان المدينة، فيما استهدفت قبل ذلك مطار بن غوريون.

ودوت صفارات الإنذار في جنوب عسقلان مع انتهاء المهلة الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي لمغادرة السكان، وقالت الكتائب إنها وجهت ضربة بمئات الصواريخ إلى عسقلان ردا على تهجير المدنيين، وفق تعبيرها.

وقالت القسام: سنواصل دك عسقلان وسننتقل لتهجير مدينة أخرى إذا لم يوقف الاحتلال تهجير المدنيين.

وذكر الإعلام العبري أن ضحايا سقطوا في مدينة عسقلان بعد أن استهدفتها المقاومة بمئات الصواريخ، كما اندلعت نيران في المدينة بعد تعرضها للقصف.

وكان المتحدث باسم القسام أبو عبيدة، قال “ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة، فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم الموافق الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش”.

وختم أبو عبيدة تحذيره عبر حسابه على منصة تليغرام قائلا “وقد أُعذر من أَنذر”.

وفي صباح الأربعاء 11 أكتوبر، نشر أدرعي مقطعا مصورا آخرا أكد من خلاله أن طائرات سلاح الجو التابعة لهم دمرت منظومة الرصد المتقدمة التي قام حماس بتطويرها والتي استخدمت لرصد قطع جوبة فوق قطاع غزة.

وأضاف في تدوينته: “خلال سنوات أقام حماس شبكة كاميرات نوعية تم اخفائها تحت سخانات المياه على طول قطاع غزة.. لقد قامت طائرات سلاح الجو خلال ضربة شملت عدة أهداف مرتبطة جميعها بهذه الشبكة ودمر قدرة حماس لبلورة صورة سماء واسعة بهدف استهداف قطع جوية”.

وتابع في فيديو جديد بنفس التوقيت إن جيش الاحتلال استكمل في ساعات الصباح الباكر موجة ضربات ثالثة في بيت حانون حيث أغارت عشرات الطائرات الحربية على أكثر من 80 هدفًا في منطقة بيت حانون.

وأعلن عن استهداف فرعيْ بنك يستخدمهما حماس لتمويل المقاومة، ونفق تحت الأرض ومقرين لعمليات التوجيه، بالإضافة إلى مجمعيْن عسكرييْن في وسط القطاع يستخدمها التنظيم للتدريب وانتاج وتخزين الأسلحة.

كما أعلن عن استهداف بنية تحتية عسكرية داخل منزل ناشط في القوة البحرية لحماس كان يحتوي على مستودع أسلحة للتنظيم بالاضافة الى مقر قيادة استخدمتها القوة الصاروخية للجهاد الاسلامي.

بالاضافة الى ذلك استهدفت الطائرات الحربية بنى عسكرية، حسب ذات المتحدث.