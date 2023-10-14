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جيش الاحتلال يمهل إدارة “مستشفى العودة” حتى العاشرة صباحا لإخلائه

الشروق أونلاين
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جيش الاحتلال يمهل إدارة “مستشفى العودة” حتى العاشرة صباحا لإخلائه
مستشفى العودة شمالي غزة

أمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت، إدارة مستشفى العودة شمالي غزة حتى العاشرة صباحا لإخلائه.

ورفض مدير المستشفى مهلة الجيش للإخلاء مؤكدا أن غزة تواجه “ظروفا كارثية” حيث صرح لوكالة الأناضول للأنباء: “نرفض طلب الإخلاء الإسرائيلي ولدينا مرضى يستحيل نقلهم”.

وأضاف مدير مستشفى “العودة” بغزة: “طاقمنا مكون من 35 طبيبا ومساندا مصرون على البقاء وتقديم الخدمة للمرضى”.

من جهته، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” -في بيان لها- إن “طلب الاحتلال من الطواقم الطبية في مستشفى العودة شمال غزة بالإخلاء والمغادرة يعكس النوايا الإجرامية المبيّتة تجاه شعبنا”.

كما دعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى “التدخل العاجل لوقف العدو عن مخططاته الإجرامية باستهداف المستشفيات”.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي: “طلب إسرائيل إخلاء شمال غزة “خطير للغاية” و”مستحيل عمليا”.، حسب تغريدة نقلتها وكالة الأناضول.

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