جيش الاحتلال ينشر صور الدعم الأمريكي وحماس تندد بتصريحات بايدن

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صور الدعم الأمريكي لتل أبيب في حربها على غزة، متمثلة في طائرة نقل عسكرية أمريكية محملة بالسلاح والذخيرة، فيما نددت حماس بتصريحات بايدن ضد المقاومة.

وبحسب ما أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال فقد وصلت أول طائرة مقدمة لتل أبيب لتمكين جيش الاحتلال من توجيه ضربات “مؤلمة” للفلسطينيين في غزة.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال إن المساعدة الأمريكية ستسمح بتنفيذ ضربات كبيرة، كما أنها تأتي استعدادا لسيناريوهات أخرى.

في غضون ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي فيديوهات من جولة الّلواء يارون فينكلمان قائد المنطقة الجنوبية في مواقع فرقة غزة بالإضافة إلى توثيق نشاط الجيش هناك.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي مخلفا أكثر من 900 شهيد، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1200.

كما شنت المقاومة ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من إسرائيل وخاصة عسقلان، ضمن عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في سياق متصل نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن ضدها إثر إطلاقها عملية “طوفان الأقصى” ووصف فيها الحركة بأنها منظمة إرهابية وعمليتها بـ”الشر المطلق”.

وقالت الحركة في بيان صحفي نشرته في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إن تصريحات بايدن “تزامنت مع استمرار وتصاعد العدوان الصهيوني الهمجي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وباقي أراضينا المحتلة”.

ووصفت حماس ما ورد في خطاب الرئيس الأميركي بالمغالطات، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في المقاومة وإنهاء الاحتلال.

واعتبرت الحركة هذه التصريحات محاولة للتغطية على إجرام وإرهاب الحكومة الإسرائيلية التي أوغلت في دماء الشعب الفلسطيني، وفق نص البيان.

كما قالت إن خطاب بايدن يمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاء لمواصلة مجازره بحق النساء والأطفال وفرض أبشع أشكال العقاب الجماعي على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وشددت حركة حماس -في البيان نفسه- على أنها حركة تحرر وطني، وقالت إن عملية طوفان الأقصى جاءت للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى والأسرى ووقف العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال.

ودعت الحركة إدارة الرئيس الأميركي إلى مراجعة موقفها المنحاز إلى جانب إسرائيل، ووقف سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأميركي أعلن أمس في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض استعداده لتلبية كل احتياجات إسرائيل العسكرية “للدفاع عن نفسها”، منها توفير الذخائر والصواريخ للقبة الحديدية، وقال إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رد إسرائيل على العملية العسكرية التي باغتتها يجب أن يكون حاسما.