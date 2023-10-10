-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تجاوزات خطيرة للاحتلال في رابع أيام “طوفان الأقصى” والمقاومة صامدة
العالم

جيش الاحتلال ينقل المئات من جنوده بأوروبا إلى إسرائيل

الشروق أونلاين
  • 488
  • 0
جيش الاحتلال ينقل المئات من جنوده بأوروبا إلى إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن سلاح الجو قام بنقل مئات من جنود الجيش الإسرائيلي النظاميين والاحتياط، من جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل.

وقال الناطق بلسان الجيش الاحتلال إن “طائرات سلاح الجو أعادت إلى إسرائيل مقاتلي الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في الخارج للمشاركة في القتال في عملية “السيوف الحديدية”.

وقال: “كجزء من جهود الجيش الإسرائيلي لجمع قوات إضافية لمواصلة القتال، طارت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي من طراز “وحيد القرن” و”شمشون” إلى إسرائيل الليلة الماضية حاملة المئات من مقاتلي الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في بلدان مختلفة في جميع أنحاء أوروبا”.

وأكد المتحدث أنه “يتم تنسيق وصول الطائرات والمقاتلات إلى إسرائيل من قبل وزارة الخارجية وقسم العمليات والقوات الجوية وقسم الإستراتيجية والدائرة الثالثة في الجيش الإسرائيلي”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاغاري، الإثنين، إن حكومته استدعت عددا قياسيا من جنود الاحتياط بلغ 300 ألف جندي في إطار الرد على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة.

وذكر هاغاري أن الجيش استدعى 300 ألف من جنود الاحتياط منذ يوم السبت، وهو رقم يشير إلى استعدادات لغزو محتمل، رغم عدم تأكيد أي خطط من هذا القبيل رسميا.

مقالات ذات صلة
198 شهيدا و1610 جرحى ودمار كبير يخلفه القصف المتواصل على غزة

198 شهيدا و1610 جرحى ودمار كبير يخلفه القصف المتواصل على غزة

المغرب.. الدولة الوحيدة العاجزة عن إدانة العدوان الصهيوني

المغرب.. الدولة الوحيدة العاجزة عن إدانة العدوان الصهيوني

فلسطين تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية

فلسطين تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية

دولة أوروبية تستعدّ لإجلاء رعاياها من فلسطين المحتلة

دولة أوروبية تستعدّ لإجلاء رعاياها من فلسطين المحتلة

أبو عبيدة: لا تفاوض حول أي تبادل للأسرى في ظل استمرار العدوان

أبو عبيدة: لا تفاوض حول أي تبادل للأسرى في ظل استمرار العدوان

أبو عبيدة: قصف الاحتلال أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو

أبو عبيدة: قصف الاحتلال أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد