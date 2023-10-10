جيش الاحتلال ينقل المئات من جنوده بأوروبا إلى إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن سلاح الجو قام بنقل مئات من جنود الجيش الإسرائيلي النظاميين والاحتياط، من جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل.

وقال الناطق بلسان الجيش الاحتلال إن “طائرات سلاح الجو أعادت إلى إسرائيل مقاتلي الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في الخارج للمشاركة في القتال في عملية “السيوف الحديدية”.

وقال: “كجزء من جهود الجيش الإسرائيلي لجمع قوات إضافية لمواصلة القتال، طارت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي من طراز “وحيد القرن” و”شمشون” إلى إسرائيل الليلة الماضية حاملة المئات من مقاتلي الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في بلدان مختلفة في جميع أنحاء أوروبا”.

وأكد المتحدث أنه “يتم تنسيق وصول الطائرات والمقاتلات إلى إسرائيل من قبل وزارة الخارجية وقسم العمليات والقوات الجوية وقسم الإستراتيجية والدائرة الثالثة في الجيش الإسرائيلي”.

ביממה האחרונה: חיל האוויר הטיס מאות לוחמי צה”ל בסדיר ובמילואים במטוסי הרקולס מרחבי אירופה לישראל pic.twitter.com/1LbC5tNQ6a — החדשות – N12 (@N12News) October 10, 2023

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاغاري، الإثنين، إن حكومته استدعت عددا قياسيا من جنود الاحتياط بلغ 300 ألف جندي في إطار الرد على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة.

وذكر هاغاري أن الجيش استدعى 300 ألف من جنود الاحتياط منذ يوم السبت، وهو رقم يشير إلى استعدادات لغزو محتمل، رغم عدم تأكيد أي خطط من هذا القبيل رسميا.