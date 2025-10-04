جيش الاحتلال يُحذر سكان غزة: لا تعودوا إلى الشمال

رغم إعلان الكيان الصهيوني تجميد عملياته العسكرية في غزة، أصدر جيش الاحتلال، صباح السبت، بيانًا يحذر فيه سكان القطاع من العودة إلى المناطق الشمالية، واصفًا إياها بـ”منطقة قتال خطيرة”.

وأكد البيان أن البقاء في تلك المناطق يشكل “خطرًا شديدًا”، داعيًا المواطنين إلى الاستمرار في النزوح جنوبًا عبر شارع الرشيد الساحلي، الذي لا يزال مفتوحًا أمام حركة الانتقال.

وقال الجيش في بيان، صباح اليوم السبت: “المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة والبقاء فيها يشكل خطرا كبيرا ولذلك يبقى شارع الرشيد (الساحلي الرابط بين شمال القطاع وجنوبه) مفتوحًا أمامكم للانتقال جنوبا”.

وأضاف أن قواته “لا تزال تطوّق مدينة غزة حيث تشكل محاولة العودة إليها خطرا شديدا”.

وأنذر الجيش سكان غزة “بتجنب العودة شمالا أو الاقتراب من مناطق عمل قواته في أي مكان في القطاع – حتى في جنوبه”.

وكان مكتب رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن صباح السبت، الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفراج الفوري عن جميع “الرهائن” الصهاينة.

فيما تحدثت إذاعة الجيش وهيئة البث العبرية الرسمية عن توجيه المستوى السياسي بوقف عملية احتلال مدينة غزة و”تقليص النشاط العسكري في القطاع ليكون دفاعيا بحتا”.