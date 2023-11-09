جيش “راقصات التيك توك” و”عارضات الأزياء”.. ما قصة مجندات الاحتلال؟
انتشرت منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مقاطع فيديو لمجندات في جيش الاحتلال وهن يرقصن في التيك توك، ويستعرضن أجسادهن باللباس العسكري.
وقال نشطاء إن هدف المجندات هو الإغراء كونهن يعتمدن أساليب الإثارة الجنسية بوضعيات مخلة وحركات مستفزة، بينما جعلهن الأغلبية مادة دسمة للسخرية، حيث أكد الكثيرون بأنهن لن ينتصرن على الصابرين في فلسطين.
هل هؤلاء المنحلون الذين لايعرفون غير الرقص والشذوذ ينتصرون على الصابرون الصوامون القوامون هيهات هيهات هيهات صحيفة المصري اليوم/ «مجندات يرقصن وملايين للترويج».. ما هي سياسة إس.رائيل لتحسين صورتها للعالم؟
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— سمير سيد عبد المقصود (@samirsayed0405) November 9, 2023
فتيات في الجيش الإسرائيلي 🇮🇱#مجندات_إسرائيل#Israel #Gaza #Palestine pic.twitter.com/0qRBQNtr7M
— مجندات إسرائيل (@0x123987) November 8, 2023
واعتبر البعض أن جيش الاحتلال يتعمد نشر فيديوهات الرقص والتهريج والإغراء من باب الخداع، كي يوهموا المقاومة بأنهم ضعفاء وبالتالي تستهين بقدراتهم فلا تبذل قصارى جهدها في حربها ضدهم.
فيديوهات رقص جنود و جنديات الصهاينة اكيد مقصودة عشان يوصلوك للاستهزاء بقوتهم او انهم مش في دماغهم الناس دي احقر من انك توصل لدرجة خبثهم و خداعهم
— Hany Ezz (@hanyezzoo) October 31, 2023
وبحسب ما كشفت تقارير إخبارية فإن الاحتلال يستخدم تلك المقاطع المصورة للمجندات لتجميل صورة جيشه أمام العالم، حيث يدفع ملايين الدولارات لما يعرف بـ “الدعاية البيضاء”، وأيضا اجتذاب دعم المستخدمين عبر مختلف المنصات بأساليب متعددة، على رأسها أسلوب “فخ العطش”.
ماهي الدعاية البيضاء .. احذروا احذروا
مجنّدات يرقصن ويغنين أمام الكاميرا.. كيف تستخدم إسرائيل فيديوهات للمجنّدات من أجل تجميل صورة جيشها أمام العالم، وتضخ ملايين الدولارات لدعاياتها ضد حماس؟#غزة #غزة_العزة #فلسطين #فلسطين_تقاوم #Gaza #gaza #GazaGenicide pic.twitter.com/9lNEA4NDiq
— وجدان𓂆 (@Nevertrust161) October 31, 2023
يشير مصطلح “فخ العطش” إلى أي محتوى مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى إثارة الغرائز الجنسية، لا سيما عند أولئك الذين يواجهون صعوبات في إشباع احتياجاتهم الغريزية لسبب أو آخر.
وقال مؤرخون أن استخدام المرأة يعتبر من أبرز الوسائل المتبعة لدى الصهاينة لإحراز الأهداف وتحقيق الغايات وكأن الغاية الدنيئة تبرر الوسيلة الأكثر دناءة.
بل وتعدى الأمر إلى إباحة بعض رجال الدين اليهود للإسرائيليات ممارسة الجنس من أجل إسقاط الأعداء ، واعتبروا ذلك نوعا من العبادة وخدمة الوطن!
ويحث قادة الجيش المفتقر للقيم والأخلاق، المجندات على الرقص كي يظهرن جميلات ولطيفات، وبالتالي التغطية على المجازر والتمكن من الإيقاع بالشباب في فخاخهن لحشد التعاطف مع الكيان الصهيوني عبر العالم.
تموتون ع هيج مجندات حلوات لكن مجرمات
تشوفون فقط جمالهن إنما اجرامهن عادي اهم شي يرقصن بالتيك توك pic.twitter.com/I1vA7UdGuW
— عبدو Felix 🔝 (@x12x09x) October 11, 2023
وقال صحفي أمريكي في مقال سابق إن جيش الاحتلال يستخدم أجساد النساء لكسب الحرب، معتبراً ذلك جزءاً من استراتيجية. موضحا أن هذا الاستخدام موجّه للشباب الأميركي التقدمي المتعاطف مع الفلسطينيين.
ماذا تفعل مجندات الجيش #الإسرائيلي في #تيكتوك؟!.. شذى بتخبركم القصة pic.twitter.com/zeWQZKAxKh
— blinx (@BlinxNow) November 2, 2023
أيضا، انتشر منذ عامين مقطع فيديو لمجندات الاحتلال يرقصن بالتزامن مع جنود مصريين على الحدود وكشفت التحقيقات أن الكيان الغاصب يستخدمهن من أجل الحصول على معلومات استخباراتية.
يذكر أنه في مقال نشر في العام 2021 نقلت صحيفة نيويورك بوست عن أستاذة الأنثروبولوجيا الثقافية بجامعة ديوك الأمريكية ريبيكا ستين قولها إن “الجيش الإسرائيلي لديه تاريخ طويل من تمجيد الجمال في الزي العسكري كرمز وطني، وهو يستخدم ذلك مؤخرا بأساليب جديدة تتماشى مع احتياجات العالم الرقمي”.
وأوضحت الصحيفة أن من بين أهداف فخاخ العطش إضعاف دوافع الشباب الإسرائيلي التقدمي الذي يبدي بعض التعاطف مع القضية الفلسطينية، من خلال زرع صورة ذهنية إيجابية عن الجيش الإسرائيلي في وعيهم باعتبار الجيش مجالًا لتواجد الحسناوات بأزيائهن العسكرية المغرية.