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رياضة

“جيش” عرمرم من الصحافيين الأجانب مُتشوّق للسّفر إلى الجزائر

علي بهلولي
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“جيش” عرمرم من الصحافيين الأجانب مُتشوّق للسّفر إلى الجزائر

يحضر عدد مُعتبر من رجال الإعلام الأجانب إلى الجزائر، لِتغطية منافسة بطولة إفريقيا للاعبي كرة القدم المحلّيين.

وتحتضن الجزائر منافسة “الشان” ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023، بِمشاركة 18 منتخبا محلّيا من القارّة السّمراء. ويخوضون مقابلاتهم بِملاعب عالمية المرافق الرياضية، تقع في براقي بِالعاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة.

وقدّم 2100 صحفي طلب تغطية وقائع “شان 2023 إلى الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، يقول رشيد أوكالي في مؤتمر صحفي نشّطه، الأربعاء.

وأضاف أن الرّقم المذكور أعلاه يتضمّن 500 صحفي أجنبي، وهو أمر غير مسبوق في كبرى التظاهرات الكروية الإفريقية، على غرار “الكان” و”الشان”.

ومثلما هو الشّأن لِرجال الإعلام، يهتمّ وكلاء اللاعبين والإداريين المُكلّفين بِشق الانتدابات في كبرى أندية أوروبا، بِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، أملا في اصطياد العصافير النّادرة. خاصة وأن المنافسة تُنظَّم في فترة سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

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