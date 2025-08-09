“جيش منهك” و”أسرى بلا مصير”.. هل تنهار خطة احتلال غزة قبل أن تبدأ؟

رفض جميع قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية خطة احتلال غزة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير متحججين بنقص الجنود وملف الأسرى.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم السبت، بأن جميع قادة الأجهزة الأمنية في الكيان الصهيوني رفضوا خطة احتلال غزة.

كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مسؤولين صهاينة، أن نقص القوى العاملة يعد من بين القيود الرئيسية التي تواجه الكيان الصهيوني في احتلال غزة.

وأوردت الصحيفة عن العميد الصهيوني المتقاعد أمير أفيفي توقعه باختيار عملية أكثر تدرجا في غزة لتقليل الضغط على القوى البشرية، مشيرا إلى أن التقدم السريع سيتطلب عدة فرق عسكرية تضم عشرات آلاف الجنود.

كما نقلت الصحيفة عن جنود احتياط في جيش الاحتلال قولهم إنهم “لن يعودوا إلى غزة إذا تم استدعاؤهم

ولفتت إلى أنه أصبح من الصعب إقناع جنود الاحتياط بالمشاركة في جولات القتال الجديدة في غزة، فبالرغم من أن خدمتهم ليست اختيارية، إلا أن هناك بعض التنازلات فسلطات الكيان تحاول استيعاب الظروف العائلية أو الضغوط المالية، لا سيما في ظل فترات الانتشار الطويلة. مرة أخرى”.

كما قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، إن الصحة النفسية لجنود جش الاحتلال تدهورت بشكل حاد خلال الحرب، مشددة أنه على الحكومة والجيش التصرف وعدم الاستهانة بهذا الأمر.

وصرح المقدم عوزي بيخور، رئيس وحدة الصحة النفسية القتالية لجنود الاحتياط، لـ”جيروزالم بوست”، هذا الأسبوع، بأن عدد جنود الاحتياط الذين يطلبون العلاج من الصدمات النفسية قد ارتفع من 270 سنوياً إلى حوالي 3000، أي بزيادة تزيد عن 1000%، ومنذ بداية العام، انتحر 16 جندياً، سبعة منهم من جنود الاحتياط.

ووفقاً لتقرير صادر عن هيئة البث العبرية “كان”، ارتبطت معظم حالات الانتحار بظروف قتالية وبالآثار النفسية المترتبة على الإقامة الطويلة في مناطق الحرب.

ومن جهة أخرى تخشى عائلات الرهائن لدى “حماس” أيضاً من أن العمليات العسكرية في المناطق التي لا يزال يحتجز فيها الأشخاص قد تعرضهم للخطر.

وقال منتدى عائلات الرهائن الصهاينة إن الحكومة “حكمت بالإعدام على الرهائن وتخلت عنهم”، فيما حذر المنتدى من أن حياة العشرين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة ستكون في خطر.

وكانت حكومة الكيان قد صادقت فجر الجمعة، على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع “الكابينيت” الأمنيّ والسياسيّ، الذي امتدّ نحو 10 ساعات.