“جيف” ومواد فاسدة على موائد الجزائريين في رمضان

مصالح التجارة والأمن تحجز أطنانا منها في عدّة ولايات

كشفت الخرجات الميدانية التي قامت بها مختلف الأجهزة الرقابية، ممثلة في أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش، وكذا مختلف المصالح الأمنية والبياطرة، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المعظّم، عن وجود العديد من التجاوزات في الأسواق والتي ترتقي إلى درجة جرائم بأتم معنى الكلمة، من خلال إقدام بعض التجار على مخالفة قوانين الممارسات التجارية وعرض مواد استهلاكية فاسدة وأخرى مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري، مستغلين في ذلك تزايد إقبال المواطنين على الأسواق خلال أيام شهر رمضان المعظّم.

وقد كشفت الخرجات الرقابية للمصالح المعنية عن عرض سلع فاسدة ولحوم جيفة وأخرى مجهولة المصدر، للبيع، على الرغم مما قد تشكله من أخطار على صحة مستهلكيها بل إن الأمر وبحسب المختصين قد يتسبب حتى في الوفاة نتيجة المضاعفات الصحية التي قد يتعرض لها المصابون بالتسمم الغذائي جرّاء استهلاكهم لتلك المواد الفاسدة. وفي السياق، فقد كشفت خرجة ميدانية لعناصر الأمن الحضري الخارجي بعين اسمارة في ولاية قسنطينة، بالتنسيق مع المكتب البلدي للصحة والنظافة بعين اسمارة وفرع مديرية التجارة علي منجلي، لمراقبة الحركة التجارية نوعية المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع في السوق الأسبوعي بمدينة عن اسمارة، عن عملية غشّ مفضوحة بعد ضبط شخصين يقومان ببيع دجاج فاسد، بعدما يقومان بذبحه في عين المكان، دون احترمهما لأدنى شروط النظافة، حيث إنه وعند إخضاعه للمعاينة من طرف البيطري، أكد أنه غير صالح للاستهلاك البشري، كما كشفت معاينة أقفاص الدجاج الموجودة في المكان، عن وجود عدة دجاجات ميتة، ليتم على الفور حجزها توجيهها للإتلاف بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصّة.

كما كشفت عملية مراقبة الوثائق التي كانت بحوزة صاحبي البضاعة أنه كانت لديهما وثيقة أخرى لتوجيه المنتوج للإتلاف صادرة يوما قبل الحادثة عن طبيب بيطري بإحدى الولايات المجاورة. صاحبا البضاعة المحجوزة تم تكوين ملف قضائي ضدهما عن تهمة عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، وممارسة نشاط غير قار دون سجل تجاري وبيع منتوج يعلم أنه فاسد. كما تم خلال عمليات أخرى متفرقة على مدار الأيام الماضية من الشهر الفضيل حجز لحوم مجهولة المصدر لعدم احتوائها على ختم الطبيب البيطري، وذلك في محلات القصابة وعدد من الأسواق في ولايات الشرق الجزائري، ما يجعل حياة المستهلكين عرضة لخطر الإصابة بتسممات غذائية خطيرة وقد تكون مميتة.