جيلالي تؤكد من تيميمون على أهمية العمل المتكامل في تعزيز جهود حماية البيئة

أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، على أهمية العمل المتكامل في تعزيز جهود حماية البيئة.

وأوضحت جيلالي، في كلمة لها اليوم الإثنين، 5 ماي، في كلمة لها خلال زيارة العمل التي قادتها لتيميمون أن ”العمل المتكامل من شأنه أن يعزز جهود حماية البيئة، وذلك تماشيا مع التوجه الوطني الرامي إلى تحقيق الاستدامة البيئية والعدالة المجالية في إنجاز المشاريع التنموية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأفادت الوزيرة أن الجزائر تواصل ”جهودها في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية، لاسيما بولاية تيميمون التي تشهد العديد من المشاريع التي تندرج في إطار تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن والنمو الاقتصادي، فضلا عن حماية الموارد الطبيعية”.

وأشرفت الوزيرة خلال الزيارة على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز للردم التقني ما بين البلديات، قبل أن تطلع لدى تفقدها لمركز الردم التقني بعاصمة الولاية على تقنيات معالجة النفايات، مبرزة في هذا الصدد أهمية هذه المنشآت التي تعكس جهود الدولة في حماية البيئة.

كما أعطت الوزيرة إشارة انطلاق حملة تشجير واسعة عند المدخل الشمالي لعاصمة الولاية، بمشاركة عدة جمعيات محلية، مؤكدة على دور المجتمع المدني كـ “شريك أساسي” في حماية البيئة وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة.

لتختتم الوزيرة زيارتها لولاية تيميمون، بتفقد محطة تصفية المياه الصناعية بالحقل الغازي تينركوك، والإشراف على توقيع اتفاقية تعاون حول الإنبعاثات الغازية بين المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وشركة سوناطراك.