جيلالي تبحث توطيد الشراكة بين قطاع البيئة وهيئات الأمم المتحدة

استقبلت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، صباح اليوم الأحد 03 أوت، بمقر الوزارة، السفيرة والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، أماساري سافينا كلوديا، مرفوقة بالممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ناتاشا فان رين، والوفد المرافق لهما.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، شكل اللقاء سانحة لاستعراض الرؤية الاستراتيجية للوزارة، وآفاق تطوير قطاع البيئة وجودة الحياة، إلى جانب إبراز الإنجازات المحققة ميدانيًا، خاصة في إطار التعاون المثمر بين الطرفين.

كما تناولت المحادثات سبل توطيد الشراكة وتعزيز آليات التنسيق بين القطاع ومختلف وكالات وهيئات الأمم المتحدة، لا سيما في مجالات البيئة، الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة، بما يعزز الجهود الوطنية في هذا المجال، يضيف ذات المصدر.