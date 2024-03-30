“جيلي الجزائر” تشرع في تسليم 3 آلاف سيّارة لزبائنها

شرعت شركة “جيلي الجزائر” رسميا في تسليم المركبات لزبائنها عبر كافة وكالاتها المنتشرة عبر الوطن، ويتعلّق الأمر بـ3 آلاف سيارة استقبلتها بميناء جنجن بداية من 7 مارس الجاري.

ويتسلّم زبائن جيلي المركبات بعد وصولها للوكالة في ظرف 48 ساعة، حيث تم الاتصال بمعظم المعنيين لتسديد بقية مبلغ المركبة المعادل لـ90 بالمائة من قيمتها قبل أيام، وتشمل عملية التسليم المسجّلين لدى الوكالات بالترتيب لاقتناء مركبات جيلي” إيكس 3 برو” و”جيلي كولراي”.

وتم على مستوى ميناء جنجن بولاية جيجل استكمال عملية الجمركة لكافة مركبات جيلي التي دخلت الجزائر منذ بداية الشهر ويتعلق الأمر بـ1100 سيارة بتاريخ 7 مارس و1100 أخرى بتاريخ 16 مارس وقرابة ألف مركبة الأسبوع الماضي، في انتظار باخرة أخرى ستصل الميناء شهر أفريل المقبل.

وتعمل “جيلي الجزائر” على تسليم السيارات لزبائنها بشكل تدريجي مع منح الأولوية للمسجّلين الأوائل، إلى غاية استكمال كافة الحصص المرخصة بالاستيراد خلال سنة 2023 والتوجّه نحو الحصة الخاصة بسنة 2024.

وكانت “جيلي الجزائر” قد سلّمت أزيد من 800 مركبة لزبائنها الأوائل شهر فيفري الماضي عبر جل وكالاتها المنتشرة عبر الوطن.