“جيلي الجزائر” … رقم وطني لاستقبال الزبائن

أطلقت شركة “جيلي الجزائر” رقما هاتفيا وطنيا لتمكين زبائنها من الاتصال بالشركة ونقل انشغالاتهم.

وتستقبل “جيلي الجزائر” عبر هذا الرقم، الاستفسارات بخصوص عملية إقتناء السيارات، وكافة الأسئلة التي يمكن طرحها في هذا المجال.

وتؤكد “جيلي الجزائر” في فيديو منشور عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك: “لنكون أقرب إلى زبائننا الأعزاء، نخصص رقم هاتف وطني، يمكن الاتصال به لطرح انشغالاتهم أو الاستفسار عن طلباتهم أو طلب معلومات”.

وتوضح “جيلي الجزائر” أن الهدف من هذ الرقم هو الاستماع إلى الزبائن وإرشادهم، من السبت إلى الخميس من الثامنة والنصف صباحا إلى الخامسة مساء، وذلك عبر الرقم الهاتفي 0770551660.