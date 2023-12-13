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نفى علاقته بالمركبات القادمة من تونس

جيلي الجزائر يكشف بالتفاصيل كيفيات استيراد سياراته من الصين

إيمان كيموش
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جيلي الجزائر يكشف بالتفاصيل كيفيات استيراد سياراته من الصين
أرشيف
جيلي

يستعد المتعامل “جيلي الجزائر” للإطلاق الرسمي لعلامته بتاريخ 30 ديسمبر المقبل، أين سيكشف عن فيديو مصوّر يوثّق كافة مراحل وكيفيات استيراد السيارات، منذ انطلاقها من الصين إلى غاية وصولها إلى نقاط البيع بالجزائر.

ونفى وكيل السيارات “جيلي الجزائر” ما تداولته مواقع إعلامية تونسية والتي تطرّقت إلى تصدير بعض النماذج من سيارة جيلي Gx3 pro إلى الجزائر من تونس بُغية تقديمها خلال الإطلاق الرسمي للعلامة.

واعتبرت “جيلي الجزائر” أن كل المركبات التي ستدخل السوق الجزائرية ستكون من الصين بلد المنشأ، وسيتم استعراض كافة تفاصيل عملية الاستيراد عبر فيديو مصوّر خلال الإطلاق الرسمي للعلامة في حفل سيُقام بتاريخ 30 ديسمبر الجاري.

وأكّدت “جيلي الجزائر” أن السيارات القادمة من تونس قد تكون مستوردة من طرف أحد الموزعين متعدد العلامات، ولا علاقة لها نهائيا بعلامة جيلي الجزائر.

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