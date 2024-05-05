وصول باخرة محملة بنحو 1800 مركبة إلى ميناء جن جن
جيلي الصينية تجري أكبر عملية استيراد للسيارات الجديدة
أجرت علامة السيارات الصينية “جيلي” إحدى اكبر عمليات استيراد للمركبات الجديدة دفعة واحدة عبر بميناء جن جن بجيجل، بوصول باخرة محملة بـما يقارب 1800 سيارة جديدة.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة بميناء جن جن لـ “الشروق” فإن المركبات تم شحنها على متن باخرة “هوغ تروف” النرويجية، قادمة من ميناء “تايكانغ” بالصين، وعلى متنها 1774 مر كبة من علامة جيلي.
ووفق المصادر ذاتها فإن المركبة وصلت بعد ظهر السبت إلى ميناء جن جن، وهي الآن في حالة انتظار لترسو على رصيف الميناء المخصص وإفراغ شحنتها، في الساعات القادمة والشروع في عمليات الجمركة تحسبا لتسليمها إلى اصحابها.