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اقتصاد
وصول باخرة محملة بنحو 1800 مركبة إلى ميناء جن جن

جيلي الصينية تستورد 1800 سيارة جديدة عبر ميناء ”جن جن” ‏

حسان حويشة
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جيلي الصينية تستورد 1800 سيارة جديدة عبر ميناء ”جن جن” ‏

أجرت علامة السيارات الصينية “جيلي” إحدى اكبر عمليات استيراد للمركبات ‏الجديدة دفعة واحدة عبر بميناء جن جن بجيجل، بوصول باخرة محملة بـما يقارب ‏‏1800 سيارة جديدة.‏

ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة بميناء جن جن لـ “الشروق” فإن المركبات تم ‏شحنها على متن باخرة “هوغ تروف” النرويجية، قادمة من ميناء “تايكانغ” ‏بالصين، وعلى متنها 1774 مر كبة من علامة جيلي.‏

ووفق المصادر ذاتها فإن المركبة وصلت بعد ظهر السبت إلى ميناء جن جن، ‏وهي الآن في حالة انتظار لترسو على رصيف الميناء المخصص وإفراغ شحنتها، في الساعات القادمة والشروع في عمليات الجمركة تحسبا لتسليمها إلى اصحابها.

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