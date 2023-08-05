“جيلي” تستعد لتوفير سياراتها في السوق الجزائرية شهر ديسمبر

توقّعات بأن تُخفّض العلامات الصينية الأسعار محلّيا

يُرتقب أن تكون سيّارات “جيلي” الصينية متوفرة في السوق الجزائرية بداية من شهر ديسمبر المقبل، وفق توقّعات مسؤوليها الذين قاموا، لحد الساعة، بفتح وكالات عبر 28 ولاية بمختلف مناطق الوطن.

وحسب ما علمته “الشروق”، تستعد شركة “جيلي الجزائر” لاستيراد السيارات الصينية “جيلي” السياحية والنفعية، حيث يُفترض أن تكون هذه الأخيرة متوفّرة في السوق الجزائرية وبأسعار تنافسية بداية من شهر ديسمبر المقبل، أي قبل نهاية السنة الجارية.

وقامت “جيلي الجزائر” بالانتشار، لحد الساعة، عبر 28 وكيلا وطنيا بمختلف الولايات في انتظار التوسّع بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، مع العلم أنه من بين أصناف السيارات المنتظر أن تطرحها “جيلي” في السوق الجزائرية “جي إيكس 3 برو”، الذي يتسم بتصميم عصري وأنيق إلى جانب ميزات تكنولوجية استثنائية، وتُضاف إلى هذا الصنف تشكيلة تضمّ مركبات “كولراي” و”إيمغراند”.

ويُفترض أن يلعب دخول السيارات الصينية السوق الجزائرية دورا كبيرا في خفض أسعار المركبات، والتي لا تزال مرتفعة نسبيا لحدّ الساعة، إذ يتوقّع رئيس تجمّع الميكانيك عادل بن ساسي في تصريح سابق لـ”الشروق”، أن تنخفض الأسعار بمجرّد وصول أصناف جديدة وعلامات أخرى للسوق، امتثالا لقاعدة العرض والطلب، على أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل سنوات، أي مقبولة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن، بالموازاة مع بداية عملية التصنيع محليا، من خلال بيع سيّارات منتجة بالمصانع الجزائرية.

وحقّقت مجموعة “جيلي”، والتي تحتل المرتبة الثامنة عالميا، نجاحا كبيرا في السوق الأوروبية وليس الآسيوية فقط خلال الأشهر الأخيرة، من خلال تسويق علاماتها التجارية المختلفة مثل “فولفو” و”لوتس” وأصناف أخرى، وتُصنّف سيارات علامة “جيلي” الصينية من أكثر المركبات التي يقتنيها الأشخاص الباحثون عن مركبات عصرية وعملية وموفّرة للوقود.

وانتشرت طرازات “جيلي” بشكل واسع في مختلف الأسواق العالمية، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بمختلف فروع الشركة، نظرا لما تتمتع به من مزايا مبتكرة وإمكانات متطوّرة، كما أعلنت المجموعة الصينية عن إطلاق علامة جديدة للسيارات الهجينة والكهربائية الفاخرة باسم “غالاكسي” مطلع السنة الجارية.