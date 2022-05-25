“جيل القادة”.. برنامج لتدريب 500 طالب ابتكار وريادة الأعمال

بالشراكة بين "أل جي الجزائر" و"إنجاز الجزائر"

كشفت شركة “أل جي الجزائر” عن إطلاق برنامج “جيل القادة” بالشراكة مع “إنجاز الجزائر” لفائدة الطلبة الجزائريين من مختلف التخصصات والجامعات عبر الوطن .

وأعلن محمدي مصطفى، مدير التسويق لشركة “أل جي الجزائر”، في ندوة صحفية عقدها الأربعاء، بدنيا بارك بالجزائر العاصمة، عن فتح باب المشاركة والتسجيل في البرنامج قريبا عبر أرضية رقمية ستوضع في مواقع التواصل الخاصة بشركة “ال جي” و”إنجاز البرنامج” على أن ينطلق البرنامج شهر جوان على مراحل، منها التكوين عن بعد ثم حضوريا بالشراكة مع 12 جامعة ممثلة لمختلف جهات الوطن، ليتم اختيار 15 مشروعا لمرافقتهم في مجال المقاولاتية.

وأضاف المسؤول في شركة “أل جي الجزائر” بأن البرنامج يستهدف تكوين 500 طالب، وفي حال كانت المشاركات أكثر ممكن توسيع العدد بالتشاور مع “إنجاز الجزائر”، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف الطلبة لمرافقتهم في مشاريعهم الشخصية وتطويرها.

ومن جهتها، لين عبد الجابر، مديرة تنفيذية لمشروع “إنجاز الجزائر”، قالت إن برنامج “جيل القادة” الذي سيتم إطلاقه بالشراكة مع شركة ‘ال جي ” هو بمثابة خلق فرص للإبداع لدى الطلبة الشباب، وصقل مهاراتهم المهنية لدخول سوق العمل أو بدء مشاريعهم الخاصة بهم، وهذا من خلال تدريب وتكوين 500 طالب وطالبة في جميع أنحاء التراب الوطني، وذكرت ذات المتحدثة أن “إنجاز الجزائر” تأسست سنة 2010، وقامت لحد الآن بتكون 80 ألف طالب وطالبة، لتشدد على أهمية الاستثمار في الشباب الجزائري .

أما مسؤول البرنامج بـ”إنجاز الجزائر” ، فأوضح بأن التكوين يستهدف مجال المقاولاتية، ويمكن للطلبة مهما كان مجالهم الاستفادة من البرنامج من أي ولاية وحتى في الجنوب، من خلال التكوين عن بعد والحضوري، وسيتم –يضيف- اختيار سفراء هذا البرنامج يتشاركون المعرفة مع الشباب، يتم اختيارهم من قبل لجنة خبراء، على أن يشاركوا في تحدي إطلاق مشاريعهم المقاولاتية .

وستمكن هذه المبادرة الشباب من اكتساب مجموعة من المهارات المقاولاتية عبر التكوين الشامل الذي يقوم على 3 ركائز وهي: معرفة البيئة المقاولاتية بالجزائر، واكتساب المهارات الشخصية الضرورية لقيادة الأعمال، وأخيرا التدريب على إدارة المشاريع.

وتم تنظيم مراسيم الانطلاق الفعلي للبرنامج بالعاصمة، بحضور مسؤولي “إنجاز الجزائر” وشركة “إل جي الكترونيكس”، وهو البرنامج الذي سينظم على مدار سنة كاملة.