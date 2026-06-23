جيل جديد من التلفزيونات والمكيفات الذكيّة أمام الجزائريين

"إيريس" تعرض أحدث منتجاتها الكهرومنزلية بقصر المعارض:

كشفت “إيريس”، الثلاثاء، على مستوى جناحها بقصر المعارض، النقاب عن جيل جديد من الابتكار التكنولوجي، خلال مشاركتها في الطبعة السابعة والخمسين من معرض الجزائر الدولي، عبر إطلاق تقنيات عرض متقدمة في مجال التلفزيونات تُعد من بين الأحدث عالميا، إلى جانب تقديم شاشة عملاقة بتقنية مايكرو ليد بقياس مائة واثنين وستين بوصة تُعد الأولى من نوعها في الجزائر، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز ريادتها في سوق الإلكترونيات محليا.

كما أعلنت “إيريس”، خلال ندوة صحفية عقدها ممثلو الشركة، عن سلسلة تلفزيونات تعتمد تقنيات متطورة مثل “كيو دي مايني ليد” و”أر جي بي مايني ليد” و”إس كيو دي مايني ليد”، والتي توفر دقة ألوان عالية وتباينا عميقاً وتجربة مشاهدة أكثر واقعية، إضافة إلى إطلاق سلسلة مكيفات جديدة تحت اسم “سوبر أزاو سمارت تروبيكال” المصممة للعمل بكفاءة عالية في أقسى الظروف المناخية، مع تحسين استهلاك الطاقة ورفع مستوى الأداء والموثوقية.

وفي إطار فعاليات الطبعة 57 من معرض الجزائر الدولي، قدّم مجمع “إيريس”، أحد أبرز الفاعلين في الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية في الجزائر، نفسه مجدداً، كقوة رائدة في مجال الابتكار الصناعي، من خلال إطلاق جيل جديد من تقنيات التلفزيونات والمكيفات الذكية المتطورة، مؤكداً مرة أخرى مكانتها في صدارة سوق التلفزيونات في الجزائر للسنة الثامنة على التوالي، وقدرتها على مواصلة التوسع التكنولوجي في قطاع يشهد منافسة متصاعدة.

ويأتي هذا الإطلاق الجديد ليجسّد استراتيجية الابتكار المستمر التي تنتهجها العلامة، حيث دخلت “إيريس” مرحلة غير مسبوقة عبر تقديم، لأول مرة في الجزائر، تقنيات عرض تُعد من بين الأكثر تقدما في العالم، إلى جانب سلسلة جديدة من أجهزة التكييف عالية الأداء، في خطوة تعكس انتقالا نوعيا في طبيعة المنتجات الموجهة للمستهلك الجزائري، من أجهزة تقليدية إلى حلول ذكية تجمع بين الأداء العالي والتصميم الراقي والتجربة التفاعلية المتطورة.

وكشف المجمع عن سلسلة تلفزيونات متطورة تعتمد أحدث تقنيات العرض، حيث تم تقديم جهاز “أس 9800 كيو دي مايني ليد” الذي يجمع بين تقنية النقاط الكمومية وتقنية “مايني ليد”، ويوفر دقة ألوان استثنائية، وتباينا عميقا، وسطوعا عاليا يضمن تجربة مشاهدة غامرة لعشاق السينما والرياضة والألعاب الإلكترونية، كما تم عرض تقنية “أر جي بي مايني ليد” التي تعتمد على التحكم المستقل في الألوان الأساسية، ما يسمح بإعادة إنتاج صور أكثر دقة وحيوية وواقعية مع سطوع غير مسبوق، إضافة إلى تقنية “إس كيو دي مايني ليد” التي تحقق توازنا مثاليا بين جودة الصورة والسطوع والتباين مع تحسين استهلاك الطاقة، بما يعكس توجها نحو أداء بصري أكثر كفاءة وذكاء.

وقدّمت “إيريس” شاشة عملاقة بتقنية مايكرو ليد بقياس مائة واثنين وستين بوصة، تُعد الأولى من نوعها في الجزائر، وتمثل مستوى متقدما جدا في تكنولوجيا العرض، حيث تتميز بجودة صورة استثنائية، وسطوع قوي جدا، وتباين شبه لا نهائي، إضافة إلى تصميم وحدوي عالي الجودة، ما يجعلها مثالية للاستخدام في الفعاليات الكبرى والعروض الاحترافية والمساحات الواسعة.

وفي جانب آخر من الابتكار، كشف المجمع عن سلسلة جديدة من أجهزة التكييف تحت اسم “سوبر أزاو سمارت تروبيكال”، المصممة للعمل بكفاءة عالية حتى في أقسى الظروف المناخية، خصوصاً في درجات الحرارة المرتفعة، حيث تتميز بقدرة تشغيل قوية في بيئات تي ثلاثة، وكفاءة طاقوية عالية بنظام “إنفرتر” بمدى جهد يتراوح بين سبعين وثلاثمائة فولت، ما يضمن استقرار الأداء مع تقليل استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشغيل فائق الهدوء، وموثوقية عالية، وعمر افتراضي أطول، وهو ما يعزز حضور العلامة في سوق التكييفات الذكية.

كما يعكس هذا المنتج التزام “إيريس” بتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تستجيب لاحتياجات المستهلك الجزائري وتواكب المعايير العالمية في مجال الراحة الطاقوية والفعالية التشغيلية.

ويؤكد هذا الحضور القوي خلال معرض الجزائر الدولي أن مجمع “إيريس” لا يكتفي بتطوير منتجات جديدة، بل يرسخ تحولا استراتيجيا في السوق الجزائرية للإلكترونيات، عبر إدخال أحدث تقنيات العرض والتكييف إلى السوق المحلية لأول مرة، والمساهمة في تطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز مكانتها ضمن المنافسة الإقليمية، في إطار رؤية تعتمد على الابتكار المستمر والتوسع الصناعي كرافعة أساسية للنمو.