جيل جديد من رجال الأعمال في الجزائر يتمتع بقدرات عالية

نائب رئيس البنك الدولي خلال استقباله من طرف كمال مولى:

كشف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عصمان ديون عن تسجيل جيل جديد من رجال الأعمال في الجزائر يتمتعون بقدرات عالية.

واستقبل رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى و أعضاء المكتب التنفيذي وفدا من البنك الدولي يقوده عصمان ديون نائب رئيس البنك الدولي المسؤول عن منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط .

و ركزت المناقشات، حسب بيان للمجلس تلقت “الشروق” نسخة منه، على إصلاحات المالية العمومية الرامية الى الاستفاد الأمثل من موارد الميزانية والتنويع الاقتصادي وتثمين ولصادرات خارج المحروقات والانتقال الطاقوي .

وأكد كمال مولى بأن الإصلاحات التي بادرت بها الحكومة عززت الثقة في البيئة الاقتصادية وكان لها تأثير إيجابي للغاية على مناخ الأعمال وهذا ما يفسر الزيادة الكبيرة في الاستثمار لاسيما في القطاع الخاص وفي جميع المجالات من الزراعة الى الصناعة .

وأشار عصمان ديون الى بروز جيل جديد من رواد الأعمال في افريقيا بما في ذلك الجزائر بحيث يدرك رجال الأعمال التطورات العالمية ويتمتعون بقدرة كبيرة على التكيف مؤكدا بأن قادة الأعمال الجزائريين يستثمرون بحماس في الديناميكيات الاقتصادية للبلاد.

غير أن عصمان ديون عبر عن أسفه كون إمكانات وديناميكية الجزائر لا تزال غير معروفة على المستوى الدولي مؤكدا بأن البنك الدولي مستعد لدعم تدويل الشركات الجزائرية.