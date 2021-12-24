“جيل جديد” يقرر مقاضاة مروجي الكراهية ضد الجزائريين بفرنسا

قرر حزب جيل جديد مقاضاة مروجي الكراهية ضد الجزائريين بفرنسا، داعيا أفراد الجالية وأعضاء نقابة المحامين إلى التحرك أمام المحاكم ومقاضاة مطلقي هذه الحملات.

وقال نائب رئيس حزب جيل جديد زهير رويس في بيان له، إن عدد من الشخصيات الإعلامية السياسية الفرنسية أطلقت ولا تزال منذ عدة أشهر تصريحات مثيرة تحمل أحكام ذات إيحاءات عنصرية وكراهية للأجانب وتجاه المسلمين بشكل عام والجزائريين بشكل خاص.

وأكد نائب رئيس جيل جديد أن الحزب ومن موقعه في أوروبا قرر مقاضاة كل من يدلي بتصريحات عنصرية تجاه الجزائريين تحت غطاء حرية التعبير.

ودعا الحزب الجالية الجزائرية لعدم التسامح تجاه الملاحظات العنصرية والمعادية للأجانب، خاصة تجاه مواطنينا.

وتابع رويس أن هذه التصريحات سبق وأن صدرت من الاليزيه الذي وصفه بأنه يشعر بالحنين إلى تاريخ معين لفرنسا، وهو تاريخ الاستعمار والتمييز والتفرقة العنصرية.