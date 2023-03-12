“جيل سياحة”..  أول مسابقة للاتحاد الأوروبي لشباب هذه الولايات  

أعلن وزير السياحة ياسين حمادي عن تنظيم مسابقة “جيل سياحة”، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالجزائر لفائدة المقاولين الشباب في القطاع السياحي عبر أربع ولايات.

وأشار الوزير حمادي، في فيديو ترويجي للمسابقة على صفحة الوزارة الرسمية عبر فيسبوك إلى أن المسابقة تهدف إلى الحصول على أفضل مشروع إبداعي محافظ على البيئة، مشيرا إلى أن المسابقة موجهة إلى شباب الولايات النموذجية الأربع: جانت، سطيف، تميمون وتلمسان اين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

وأشارت وزراة السياحة في بيان لها إلى أنه في إطار تنفيذ برنامج التعاون بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاتحاد الأوروبي “دعم وإدماج الشباب وقابلية التوظيف في قطاع السياحة وسلاسل قيمه” “جيل سياحة” تعلن عن تنظيم جائزة “جيل سياحة” تمنح لأصحاب المشاريع الإبداعية في الفئات التالية˸

1- الفئة الأولى: “جيل إيكولوجيا”

تتعلّق بالمشاريع الصديقة للبيئة على المستوى المحلي (حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وترقية المسارات في فضاءات طبيعية، وتعزيز الزراعة المستدامة، وإدارة/تثمين النفايات في المواقع السياحية، الخ).

2- الفئة الثانية: “جيل ريام”

تخصّ المشاريع التي تقدر مواهب الشابات اللائي يخلقن أنشطة مدرّة للمداخيل ولها أثر اجتماعي كبير في منطقتهن ومواطني اقليمهنّ (تمكين المرأة، وخلق فرص العمل للمرأة، لا سيما الشابات، إلخ).

3- الفئة الثالثة: “جيل تراثي”

تُعنى بالأنشطة التي تساهم في تثمين وترويج التراث الثقافي المادي وغير المادي، وكذلك الحفاظ على موروث الأجداد، لصالح السياحة المستدامة والمسؤولة وسلاسل قيمها.

ومن جهته قال توماس إيكرت سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر تمثل الجائزة الأوروبية للشباب حول السياحة حدثين رئيسين للهيئة أولا دعم فئة الشباب وهي عنصر فعال في الاقتصاد والمجتمع وثانيا دعما للسياحة الذي يمثل قطاع هام في البلاد