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اقتصاد

“جيندال ساو” الهندية تبدي اهتماماً بإنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية في الجزائر

الشروق أونلاين
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“جيندال ساو” الهندية تبدي اهتماماً بإنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية في الجزائر
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
جانب من اللقاء

أبدى المجمع الهندي “جيندال ساو” (JINDAL SAW Ltd)، أحد أبرز المنتجين العالميين للأنابيب الحديدية والفولاذية، اهتمامه بتجسيد مشروع استثماري في الجزائر يتمثل في إنشاء مركب صناعي لإنتاج الأنابيب الفولاذية بمختلف الأقطار والأحجام، في خطوة من شأنها دعم السوق الوطنية وتعزيز الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاعات الطاقة والموارد المائية والبنى التحتية.

وجاء ذلك أمس الأحد خلال استقبال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، وفداً رفيع المستوى من المجمع الهندي يقوده رئيسه بريثفي راج جيندال، بحضور سفيرة الهند لدى الجزائر سواتي فيجاي كولكارني وعدد من مسؤولي الشركة.

وخلال اللقاء، عرض الوفد الهندي تفاصيل المشروع المقترح، موضحاً أنه يستهدف إنشاء وحدة صناعية متخصصة في إنتاج الأنابيب الفولاذية متعددة الأقطار والأحجام لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم مختلف المشاريع التنموية والصناعية.

كما خصصت جلسة العمل لاستعراض مناخ الاستثمار في الجزائر والإجراءات المعتمدة لتجسيد المشاريع الاستثمارية، إلى جانب المزايا والتحفيزات التي يوفرها الإطار القانوني المنظم للاستثمار للمستثمرين الأجانب والمحليين.

ويُعد مجمع “جيندال ساو”، التابع لمجموعة “جيندال”، من أبرز الفاعلين الدوليين في صناعة الأنابيب الفولاذية والحديدية، حيث يمتلك خبرة واسعة في إنجاز مشاريع صناعية كبرى في عدد من دول العالم.

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