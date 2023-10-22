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الشروق العربي

جيون في حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

الشروق العربي
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جيون في حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

تقوم مؤسسة جيون الكترونكس بحملة توعية بمناسبة الشهر الوردي للكشف المبكر لسرطان الثدي، كما قامت بتصوير فيديو يشرح التعاطف مع مرضى السرطان وسبل الوقاية بالانخراط الفعلي في حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي..

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