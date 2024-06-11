حاجة نيجيرية تضع مولودها بمكة المكرمة وتطلق عليه هذا الاسم!

وضعت حاجة من جنسية نيجيرية، كانت في الشهر الثامن من الحمل، مولودها بمكة المكرمة خلال موسم الحج الجاري، وأطلقت عليه اسم “محمد”.

وبحسب ما أفادت صفحة مستشفى الولادة والأطفال بمكة على منصة إكس فقد أنجبت الحاجة النيجيرية مريم كياري زانجو، البالغة من العمر 30 عاما أول مواليد الحج للعام 1445هـ.

وقال تجمع مكة المكرمة الصحي، إنه “تم استقبال المريضة في طوارئ المستشفى، وهي حامل في الأسبوع 31 حيث كانت تعاني آلام الولادة، وتم مباشرة الحالة على الفور من قبل أطباء الطوارئ، ونقلها إلى قسم الولادة، وعلى إثرها تمت الولادة الطبيعية، وهي تتمتع بصحة جيدة، والرضيع يتلقى العناية الفائقة كونه طفلا خديجا بسبب ولادة مبكرة”.

وأضاف أن “مستشفى “الولادة والأطفال” يعمل بكامل طاقته لتقديم أرقى الخدمات لحجاج البيت الحرام للتعامل مع الحالات الطارئة، وتحقيق خدمات صحية وطبية متميزة على مقاييس عالمية في مجال النساء والتوليد والأطفال، ويستقبل سنويا في موسم الحج عددا من حالات الولادة، التي يوليها ويقدم لها كل اهتمام ورعاية”.

#خبر |🗞️ أول مواليد حج عام ١٤٤٥هـ … محمد أول حالة ولادة طبيعية لحاجة نيجيرية

بـ #مستشفى_الولادة_والأطفال_بمكة_المكرمة pic.twitter.com/VxUETjz6yd — مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة (@p_r_mch) June 10, 2024

في ذات السياق أعربت، الحاجة النيجيرية عن “بالغ شكرها وعظيم امتنانها للطاقم الطبي على الرعاية الفائقة لها ولطفلها”.

وهنأ رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية لأرباب الطوائف، عباس سندي، الحاجة النيجيرية وبعثة الحج النيجيرية بقدوم المولود الجديد، مؤكدا حرص الشركة على متابعة حالة الأم والمولود وتقديم كل وسائل الرعاية لهما.