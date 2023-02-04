حاجي ضيوف ووزير الرياضة السنغالي بالجزائر لحضور نهائي الشان

حلّ صبيحة السبت بالجزائر، النجم السابق لأسود التيرنغا، حاجي ضيوف، بالإضافة إلى وزير الرياضة السنغالي من أجل حضور المباراة النهائية للشان.

وقالت اللجنة المنظمة للشان، على حسابها الرسمي: ” وصل النجم السنغالي الحاج ضيوف ووزير الرياضة السنغالي، صباح اليوم، إلى الجزائر العاصمة، وسيحضر كلاهما نهائي الشان، بين الجزائر والسنغال، الليلة على ملعب نيلسون مانديلا”.

وكان حاجي ضيوف منتظرا بالجزائر، قبل بداية الدور نصف النهائي، من كأس إفريقيا للمحللين، إلا أن قدومه تأجل، ليسجل حضوره يوم المباراة النهائية.