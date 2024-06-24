حاج رجم: “الاستقدامات مجرد إشاعات، ومركز التدريب سيدشن بعد النهائي”

"ما أنفقناه لا يعادل ميزانية فرق أخرى، وبلايلي سعيد في المولودية"

تحدث رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، محمد حكيم حاج رجم عن الموسم المميز للفريق، بعد التتويج بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم، بالإضافة إلى التواجد في نهائي كأس الجمهورية، المزمع إجراءه يوم 05 جويلية أمام الغريم شباب بلوزداد، كما فند كل الإشاعات حول الاستقدامات وكثرة الكلام حول إمضاء اللاعبين، مؤكدا أن كل الأمور ستتضح بعد نهائي الكأس.

وكشف حاج رجم في تصريحات أدلى بها، أول أمس، خلال مروره على قناة” الهداف”، عن رغبته في تحقيق ما قدمه الرئيس التاريخي الراحل لمولودية الجزائر عبد القادر ظريف، حيث قال ” مقدمناه هذا الموسم، هو شيء عادي بالنسبة لفريق كبير بحجم مولودية الجزائر، سنسعى لإعادة الفريق إلى مكانته الحقيقية وهي التتويج بالألقاب، وتحقيق ما قدمه جيل السبعينات، الذي جلب الثلاثية التاريخية، وأول كأس إفريقيا في الجزائر”.

وعاد حاج رجم لبداياته مع المولودية، معترفا بوقوعه في أخطاء كثيرة، جعلته يمر بفترة صعبة، حيث قال: ” أعترف أنه في بداياتي ارتكبت أخطاء في التسيير، بسبب نقص الخبرة، وما عشته في الأيام الأولى جعلني أفكر في الانسحاب تماما من النادي، غير أنني قررت رفع التحدي، وعدم الاستسلام، أين أعدت هيكلة النادي، وما وصلنا إليه الآن مجرد بداية، لأننا نواصل التعلم من أخطائنا، والمستقبل إن شاء الله سيكون مفرحا للفريق”.

وتحدث الرجل الأول في مولودية الجزائر عن مستقبل الفريق والاستقدامات، حيث قال: “نظرتنا مستقبليه للفريق، ونسير فريقنا بذكاء، لا يهمنا ما يقال من إشاعات، لكن ما يجب تأكيده أننا نسير الفريق باحترافية، ومهمتنا الأولى هي الحفاظ على المجموعة، وروحها التي كانت مصدر قوة الفريق هذا الموسم، أما في ما يخص الاستقدامات، فهناك نهائي ينتظرنا والكلام سيكون بعد النهائي، أما في ما يخص الأسماء التي تتداول في منصات التواصل الاجتماعي، فأفندها جملة وتفصيلا، فلم نتفق لا مع بن بوط ولابودبوز، والشيء المؤكد أن المولودية وصلت إلى درجة، إذا أرادت لاعبا يمضي في الفريق، وانتهى عهد رفع القيمة بالفريق”.

وعرج حاج رجم بالحديث عن نجمه يوسف بلايلي، وقال: “يوسف وجد راحته بشكل مذهل مع الفريق، هو الأفضل ويقدم كل ما لديه في اللقاءات، هو مثل أخي الصغير، وحملة الانتقادات التي طالته منذ إمضائه مع المولودية أثرت عليه، بشكل كبير، غير أن المجموعة والأنصار ساندوه وهو ما جعله يتألق مع الفريق، وما أؤكده هو أنه يريد البقاء لأطول مدة ممكنة مع الفريق، وأهدافه كبيرة تليق بطموحات النادي”.

كما عاد حاج رجم للإشاعات الكبيرة حول ما أنفقته مولودية الجزائر، حيث قال: “يمكنكم التحقق من الأرقام، وكل شيء واضح، ما أنفقناه لا يساوي ما أنفقته فرق أخرى لم تتوج باللقب، ويمكنكم التحقق، ستجدون فريق مولودية الجزائر في المرتبة الثالثة أو الرابعة، ولن يصل نصف ما أنفقه الفريق في المواسم الماضية، ما يؤكد أننا نسير بمنهجية واضحة في تسيير هذا النادي الذي يستحق الأفضل دائما”.

وختم مهندس التتويج هذا الموسم كلامه عن جماهير المولودية، وقال: “كل الكلمات لن تكفي أنصار المولودية، هم الأفضل في الجزائر، عندما تشاهد الدعم الكبير لهم في كل اللقاءات، والصور التي قدمها في المدرجات هذا الموسم، تجعلنا فخورين بهم ودائما، وكل ما نقوم به من أجلهم ومن أجل إسعادهم، وهدفنا مواصلة إفراحهم في المواسم المقبلة التي ستكون صعبة”.