حاج رجم يعلن استقالته من رئاسة مجلس إدارة مولودية الجزائر

أعلن حكيم حاج رجم استقالته من رئاسة مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر.

وأعلن حاج رجم استقالته في المطار عقب عودة الفريق إلى الجزائر، قادما من جنوب إفريقيا.

وبرر رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر انسحابه من منصبه بإستحالة العمل في الظروف الحالية .

وقال: “المحيط غير ملائم، أسبوع قبل اللقاء كانت هناك خرجات إعلامية ليس لها أي معنى”.

وأضاف:” يجب أت تكون لدينا ثقافة الإستقالة عندما لا تتحقق الأهداف”.

وتابع: “الفريق في الطريق الصحيح، ثلاث سنوات في مولودية الجزائر يعد إنجازا، قدمت ما في إستطاعتي، الآن يجب أن يتواجد في مجلس الإدارة أشخاص جدد”.

وأقصي فريق مولودية الجزائر، أمسية الأربعاء، من دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله سلبا مع أورلاندو بيراتس، في مباراة الإياب.

وانهزمت “المولودية” في لقاء ذهاب ربع نهائي المنافسة، بهدف دون رد.