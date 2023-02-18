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رياضة

حاج عيسى وزياية وآخرون يتّجهون نحو التدريب

علي بهلولي
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حاج عيسى وزياية وآخرون يتّجهون نحو التدريب
ح.م

نال لاعبون دوليون جزائريون سابقون شهادة التدريب من الدرجتَين الثالثة والثانية، التابعة للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وخضع هؤلاء اللاعبون لِترّبص بِالمركز العسكري الجهوي بِالبليدة، من تنظيم الاتحاد الجزائري لِكرة القدم (المديرية الفنية الوطنية). وكُلّل بِنيل الشهادة المُشار إليها أعلاه.

وأشرف على التربّص التقني عامر شفيق، الذي سبق له أن ترأّس المديرية الفنية الوطنية التابعة لـ “الفاف”.

وحضر التربّص لاعبون مثل الأزهر حاج عيسى وعبد المالك زياية وإبراهيم زافور ومحمد الأمين عودية وكريم غازي وحمزة كودري ومصطفى جليط، وغيرهم.

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