حاج موسى أفضل لاعب في فريقه فينورد أمام أستون فيلا

انهزم نادي فينورد على ميدانه بثنائية نظيفة أمام نادي أستون فيلا، في إطار الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وشارك الدولي الجزائري أنيس حاج موسى أساسيا، ولعب المباراة كاملة.

وقام حاج موسى بالعديد من المحاولات الهجومية، كما قدم كرات دقيقة لزملائه، إلا أن تلك الفرص لم تستغل.

وحسب منصة “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، فإن حاج موسى كان الأفضل في المباراة من جانب نادي فينورد ونال تقييم 7.6 .

وأبرزت المنصة إحصائيات الدولي الجزائري في المباراة، حيث بلغت دقة تمريرات حاج موسى، 91 بالمئة، وقام بـ20 تمريرة دقيقة من أصل 22 .

أما نسبة دقة الكرات الطويلة فبلغت مئة بالمئة، وكان حاج موسى الأكثر نجاحا في العرضيات، والأكثر صناعة للفرص بـ5 فرص، والأكثر تعرضا للأخطاء من جانب فريقه.