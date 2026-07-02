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رياضة

حاج موسى: “سنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق التأهل وإسعاد الجماهير”

عمر سلامي
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حاج موسى: “سنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق التأهل وإسعاد الجماهير”
أرشيف
أنيس حاج موسى

قال مهاجم المنتخب الوطني، أنيس حاج موسى، أن الأهم في مباراة سويسرا هو تحقيق التأهل سواء في الوقت الأصلي، الأشواط الإضافية، أو ركلات الترجيح.

وأضاف حاج موسى: ” اللعب في الأدوار الإقصائية في كأس العالم لا يتاح لنا دائما، لذلك هناك ضغط إيجابي علينا”.

وتابع مهاجم المنتخب الوطني: ” هدفنا تحقيق التأهل وإسعاد جماهيرنا في هذه المواجهة”.

وعبّر حاج موسى عن سعادته بالدعم الجماهيري، وقال: “سعداء جدا بحضور جماهيرنا لمساندتنا، وسنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق التأهل إلى الدور المقبل”.

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