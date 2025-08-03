حاج موسى سينافس محرز على مكانته في الموسم القادم

لعب مباراة استعراضية أمام رفقاء عمورة

يبدو أن مدرب فينورد الهولندي، فان بارسي، كان على حق عندما تمسك بلاعبه الجزائري أنيس حاج موسى، بالرغم من الأموال التي عرضها فريق بنفيكا البرتغالي لأجل ضمه. خلال مباراة أول أمس بين فينورد ورفقاء عمورة فولفسبورغ التي جرت في هولندا، سجل رفقاء حاج موسى رباعية من دون رد على مدار 80 دقيقة من المباراة التي توقفت بسبب إصابة أحد المناصرين، الغريب أن أهداف فينورد الأربعة لم يكن فيها حاج موسى مسجلا ولا صانعا..

ولكنه مع ذلك كان نجم المباراة، فكلما لمس الكرة قام المناصرون ببهجة بمراوغاته وتمريراته، حتى إن صحيفة هولندية كتبت على موقعها والمباراة مازالت في شوطها الأول بأن المدافع الألماني الذي كُلّف بحراسته لن ينام الليلة وسيحلم بحاج موسى، وفعلا فإن الجناح الجزائري واصل غربلة المدافع في الشوط الثاني حتى أنه سقط في مناسبتين، وكان يظهر عليه التيهان بفضل مراوغات النجم الجزائري الذي ربما يريد لموسمه القادم أن يكون علامة حقيقية لفنيات نجم عاش سنوات في الظل.

واضح أن حاج موسى سعيد بتمديد عقده، فقد ارتفع راتبه، فأحس بأنه في فورمة معنوية جيدة ترجمها على الميدان، بافتتاح شهيته الفنية فكان يستعرض أكثر مما يلعب، وترك زملاءه يكملون البقية، وقد يكون فينورد يحضر لمفاجأة سعيدة لأنصاره من خلال معاودة التتويج باللقب المحلي والتألق في المنافسة القارية رابطة أبطال أوربا، وهي المنافسة التي قدمت حاج موسى خلال الموسم الماضي، خاصة في سفرية ناديه إلى مانشستر حيث تعادلوا بثلاثية لكل فريق أمام أشبال غوديولا.

الذين تابعوا المباراة الودية التي لعبت أول أمس، فضولا، وانتظروا تألق أمين عمورة، فاجأهم الأداء القوي لحاج موسى، الذي شابهت مراوغاته ما يقوم به رياض محرز، أو ما كان يقوم به في زمن تألقه الكبير مع ليستر سيتي، وإذا واصل حاج موسى على نفس الإيقاع فقد يكون منافس مباشر لرياض محرز مع الخضر خلال الموسم القادم، وقد يخرج رياض الذي تجاوز الـ 34 سنة من مملكته لبعض الوقت.

ما لوحظ على حاجموسى نسخة 2025 / 2026، أنه يجتهد لتحسين أدائه وتغطية نقائصه، فقد قذف في أكثر من مناسبتين من خارج منطقة 18 مترا، كما كان يحاول التسجيل دائما من داخل منطقة العمليات، فتنتهي أول مراوغة بقذيفة في اجتهاد لاعب يريد أن يبصم على موسم جيد في هولندا وطبعا مع المنتخب الوطني الذي سيلعب في موسم واحد كبريات المنافسات من كان ومونديال.

سهرة الأربعاء القادم، ستكون للدور التمهيدي الثالث من رابطة أبطال أوربا، حيث يستقبل فريق فينورد على أرضه فريق فينارباخشه التركي، وسيكون بالتأكيد حاج موسى أساسيا معوّلا عليه هذه المرة لقهر المنافس بالأداء الذي هو سمته والنتيجة من خلال تقديم التمريرات الحاسمة والتهديف.