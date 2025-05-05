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رياضة

حاج موسى ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الهولندي

عمر سلامي
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حاج موسى ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الهولندي
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أنيس حاج موسى

اختير مهاجم نادي فاينورد، أنيس حاج موسى، ضمن التشكيلة المثالية للجولة 31، من الدوري الهولندي.

وتألق الدولي الجزائري في مواجهة هيراكليس، بتسجيله ثنائية، خلال المباراة التي انتهت لصالح فاينورد برباعية مقابل هدف واحد.

وحسب منصة “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، فإن حاج موسى، وبعد هذه الثنائية وصل إلى المساهمة التهديفية رقم 12 في كل المنافسات مع ناديه خلال هذا الموسم.

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