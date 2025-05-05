حاج موسى ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الهولندي

اختير مهاجم نادي فاينورد، أنيس حاج موسى، ضمن التشكيلة المثالية للجولة 31، من الدوري الهولندي.

وتألق الدولي الجزائري في مواجهة هيراكليس، بتسجيله ثنائية، خلال المباراة التي انتهت لصالح فاينورد برباعية مقابل هدف واحد.

وحسب منصة “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم، فإن حاج موسى، وبعد هذه الثنائية وصل إلى المساهمة التهديفية رقم 12 في كل المنافسات مع ناديه خلال هذا الموسم.