حاج موسى وزروقي بلا مدرب

انتهت، الأحد، مهمّة المدرب الهولندي روبن فان بيرسي مع النادي المحلي فينورد روتردام.

ويضمّ فريق فينورد روتردام الهولندي في صفوفه اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين: المهاجم أنيس حاج موسى حتى صيف 2030، ومتوسط الميدان رامز زروقي حتى الـ 30 من جوان 2027، وقد أُعير في الموسم المُنقضي إلى النادي المحلي تفينتي إنشخيده.

وكان التقني فان بيرسي (42 سنة) قد استهلّ مهام تدريب فريق فينورد روتردام في فيفري 2025، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2027.

وقدّرت إدارة نادي فينورد روتردام أن نتائج موسم 2025-2026 لم تكن في مستوى الآمال المعقودة، وهو سبب تنحية المدرب فان بيرسي. وفقا لِشبكة القنوات التلفزيونية “إي إس بي إن”.

وتموقع فينورد روتردام ثانيا في لائحة ترتيب البطولة الهولندية، وفشل في إحراز اللقب الغائب عن الخزانة منذ موسم 2022-2023. وفي الكأس المحلية، خرج مبكّرا من الدور الـ 16. مثلما ودّع سباق رابطة أبطال أوروبا قبل الأوان في الدور التمهيدي الثالث. كما تجمّدت مشاركته في مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي، المسابقة التي تحوّل إليها “آليا”.