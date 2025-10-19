حاج موسى يتألّق تسجيلا وتمريرا

قبال وشعيبي وحجام توزيعا

أمضى اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى مساء الأحد ثنائية، وصنع هدفا ثالثا لِمصلحة فريقه فينورد روتردام الهولندي.

وفاز نادي فينورد بِنتيجة ساحقة (0-7) على المضيّف فريق هيرقلس، في مباراة لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة الهولندية.

وسجّل المهاجم حاج موسى هدفَيه في الدقيقتَين الـ 28 والـ 59، وصنع آخرَ بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 33، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 71.

ورفع أنيس حاج موسى غلّته إلى 4 أهداف وتمريرة حاسمة في البطولة الهولندية. فضلا عن هدف خامس في رابطة أبطال أوروبا.

وبات فريق فينورد روتردام معزّزا لِصدارته بِرصيد 25 نقطة، متقدّما عن الوصيف آيندهوفن بِفارق 3 نقاط. وتجمّد نادي هيرقلس في الرتبة الـ 18 والأخيرة بِثلاث نقاط.

وفي مباراة عن الجولة الثامنة من عمر بطولة فرنسا، خسر نادي باريس بِنتيجة (1-2) خارج القواعد أمام فريق لونس.

وصنع متوسط الميدان الهجومي إيلان قبال الهدف الوحيد لِنادي باريس، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 27.

ورفع قبال حصيلته إلى 3 تمريرات حاسمة، فضلا عن حيازة رصيد 4 أهداف في هذه المنافسة.

وخاض مواطنه وزميله المدافع سمير شرقي كامل أطوار هذه المباراة، بِزي نادي باريس.

وفي لقاء عن الجولة السابعة من عمر بطولة ألمانيا، تعادل آينتراخت فرانكفورت (2-2) مع المضيّف فرايبورغ.

وصنع متوسط الميدان فارس شعيبي الهدف الأخير لِفريقه آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الـ 38، رافعا رصيده إلى 4 تمريرات حاسمة في “البوندسليغا”.

ويتحوّل الرقم إلى هدف و5 تمريرات حاسمة، بِاحتساب البطولة المحلية ورابطة أبطال أوروبا.

واستُبدل شعيبي في الدقيقة الـ 65، تاركا فريقه متقدّما في النتيجة (1-2).

ولِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة السويسرية، خسر فريق يانغ بويز (1-2) أمام الضيف نادي سان غالن.

وصنع المدافع جوين حجام الهدف الوحيد لفريقه يانغ بويز في الدقيقة الـ 85، رافعا غلّته إلى تمريرتَين حاسمتَين.

وبات فريق يانغ بويز يشغل الرتبة الخامسة بِرصيد 14 نقطة، ويملك نادي سان غالن 18 نقطة في المركز الثالث.