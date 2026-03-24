حاج موسى يُغادر تربّص “الخضر”

يغيب اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى عن مقابلتَي المنتخب الوطني الودّيتَين أمام غواتيمالا والأوروغواي، الجمعة والثلاثاء المقبلتَين.

ويشكو المهاجم حاج موسى إصابة على مستوى العضلات المقرّبة، تعرّض لها الأحد الماضي، بعد أن شارك في مباراة فريقه فينورد روتردام والزائر نادي أجاكس، لِحساب منافسة البطولة الهولندية.

وبعد أن فحصه طبيب “الخضر”، وتبيّن عدم قدرته على خوض المقابلتَين المُشار إليهما أعلاه. سمح الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الثلاثاء، للاعبه حاج موسى بِمغادرة تربّص إيطاليا، والعودة إلى ناديه بِهولندا للتفرّغ للعلاج.

ودون احتساب أنيس حاج موسى، بقي تحت تصرّف بيتكوفيتش 26 لاعبا.