حاخام يرفع دعواته من المغرب لنصرة جيش الاحتلال!

أثار الحاخام دافيد حنانيا بينتو جدلا واسعا في المغرب، بعدما رفع دعواته من أجل نصرة جيش الاحتلال الإسرائيلي والأسرى في قطاع غزة.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية فقد “رفع بينتو دعوات مؤثرة من أجل جنود الجيش الإسرائيلي، ولعودة جميع المختطفين في غزة سريعاً وبسلام”، وذلك في مدينة الصويرة بالمغرب، أثناء إحياء ما يعرف بذكرى “الهيلولة”، وهو احتفال ديني شارك فيه آلاف اليهود من مختلف أنحاء العالم.

وتم تنظيم الاحتفال على يد الحفيد، الحاخام دافيد حنانيا بينتو، بحضور شخصيات سياسية مغربية بارزة، وكذلك رئيس مكتب الاتصال الصهيوني في الرباط يوسي بن دافيد.

ولوحظ في الصور المنشورة وجود أعضاء من المجلس العلمي المحلي (مؤسسة رسمية)، وشخصيات أمنية وعسكرية مغربية.

وانتقد ناشطون وصحفيون مغاربة الحدث، معتبرين أن مشاركة المسؤولين المحليين والسلطات المغربية في هذا الاحتفال يُشكّل انتهاكاً للقيم الوطنية، لا سيما في الوقت الذي يُمنع فيه خطباء المساجد من الترحم على شهداء فلسطين أو التعبير عن التضامن معهم.

وقال الصحفي المغربي علي أنوزلا: “لم يكن مجرد طقس ديني عابر، فقد جلس إلى جانبه رجال سلطة ودين محليين، يوزّعون صمتهم كأنّه إذعان، وكأنهم شهود على حفلة نسيان، بينما يُمنع خطباء المساجد من مجرد الترحم على الضحايا الذين يدفنون في المقابر الجماعية بغزة”.

وأضاف: “المفارقة كانت صادمة، ففي اللحظة نفسها التي يُعاقب فيها خطباء مساجد ويعزل أعضاء مجالس علمية لأنهم تجرأوا على الترحم على شهداء فلسطين أو التعبير عن تضامنهم مع أهلها، تُفتح البِيّع اليهودية وأضرحة حاخاماتها في مدينة مغربية لمباركة جيش أجنبي من القتلة ورفع الصلوات لنصرتهم في جرائمهم ضد الإنسانية”.

وتابع: “المسألة أكبر من مجرد بمكيالين، إنّها عنوان لتحوّل أعمق، يفتح الباب أمام اختراق رمزي وقيمي لمجتمع ظلّ، لعقود، يعتبر فلسطين جزءا من وجدانه”.

من جانبها، قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكوى رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، طالبة فتح تحقيق عاجل حول شبهة استخدام الموانئ المغربية لنقل العتاد العسكري المستخدم في العدوان على غزة، مؤكدة مسؤولية الدولة والمؤسسات المغربية في احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.