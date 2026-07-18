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الجزائر

حادثا مرور يخلفان 10 قتلى

الشروق أونلاين
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حادثا مرور يخلفان 10 قتلى
الحماية المدنية (شبكات)
الحادث الذي وقع بولاية معسكر، 18 جويلية 2026.

خلف حادثا مرور منفصلان، وقعا اليوم السبت 18 جويلية، 10 قتلى.

ففي ولاية معسكر، تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 11:55، من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة بمدخل الطريق السيار شرق-غرب باتجاه سيدي بلعباس في بلدية ودائرة زهانة. تسبب الحادث في وفاة 5 أشخاص بعين المكان نقلوا إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة فارق على إثرها الحياة بالمركز الصحي عين البرد.

أما في ولاية المغير، فتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 10:31، إثر حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 123 ببلدية ودائرة جامعة. وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص بعين المكان، حيث سينقلون إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي فور إتمام الإجراءات القانونية.

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