حادثة إطلاق النار على أستاذ.. جامعة باتنة توضح

أوضح مدير جامعة باتنة حسان صمادي، أن حادثة الإعتداء على الاستاذ الجامعي وقعت خارج حرم كلية التكنولوجيا.

وأشار مدير الجامعة، الخميس، في بيان توضيحي أن حادثة الإعتداء وقعت خارج الحرم الجامعي لكلية التكنولوجيا حيث تم نقل الأستاذ الضحية على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي وحالته الصحية جيدة.

ونقل المدير أسف الأسرة الجامعية واستنكارها لهذا الحادث الأليم.

أستاذ جامعي يطلق الرصاص على زميله بجامعة باتنة

أطلق أستاذ بجامعة باتنة الرصاص على زميل له داخل حرم الجامعة من مسدس يدوي.

وأشارت مصادر للشروق، الخميس، أن حادثة إطلاق النار من طرف الأستاذ الجامعي وقعت داخل حرم كلية العلوم التكنولوجية عبروق مداني بجامعة باتنة 02.

وأوضح المصدر أن البروفيسور قام باطلاق 3 رصاصات على بروفيسور آخر من مسدس يدوي.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الأمن فتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة.

وطالب الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين المكتب الولائي لباتنة، وزارة التعليم العالي بالتدخل بعد حادثة إطلاق النار على أستاذ داخل حرم جامعة باتنة تسبب فيها أستاذ آخر.

وكشف الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن حالة من الرعب سادت وسط الطلبة في المركز الجامعي عبروق مدني بعد إطلاق النار من طرف استاذ على آخر وإصابة الأخير برصاصتين وأشارت أنه في وضع حرج.