حادثة احتجاز شاب لفتاة بزرالدة.. الشرطة تصدر بيانا
كشفت مصالح الأمن الوطني عن حيثيات حادثة احتجاز شاب لفتاة بزرالدة والتهديد بقتلها بواسطة سلاح أبيض.
وجاء في بيان للشرطة أنه “على إثر تداول سهرة الإثنين 28 مارس 2022، لمقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يهدد بقتل فتاة بواسطة سلاح أبيض (مقص)، تعلم المديرية العامة للأمن الوطني الرأي العام، أن الحادثة تعود وقائعها إلى تاريخ 26 مارس 2022، على الساعة 23 سا 30 د، بمستشفى زرالدة (الجزائر العاصمة)”.
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محاولة ذ بح فتاة في مقتبل العمر لولا التدخل السليم لأفراد الأمن بمستشفى زرالدة حسب ما يتداول
تحية كبيرة لأفراد الشرطة والدرك خاصة الشرطي الذي قام بتسديد الصاعق الكهربائي Taser
الحاجة لمليحة في قوات الأمن الجزائرية بمختلفها جيش درك شرطة أنها لا تتفاوض مع الحثالة pic.twitter.com/2VAFySOZ1N
— Alpasino👊🇩🇿👊 (@Alpasino6) March 29, 2022
وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 28 سنة، مسبوق قضائيا، يقطن بالجزائر العاصمة، هدد بقتل رفيقته، البالغة من العمر 25 سنة، التي تنحدر من ولاية تيزي وزو.
وأضاف المصدر ذاته أن “التدخل السريع لمصالح الشرطة، باستخدام مسدس ذو شرارة كهربائية، مكًّن من تفادي وقوع جريمة قتل، وتوقيف المشتبه فيه، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة”.