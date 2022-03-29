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الجزائر

حادثة احتجاز شاب لفتاة بزرالدة.. الشرطة تصدر بيانا

الشروق أونلاين
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حادثة احتجاز شاب لفتاة بزرالدة.. الشرطة تصدر بيانا
ح.م
جانب من الحادثة

كشفت مصالح الأمن الوطني عن حيثيات حادثة احتجاز شاب لفتاة بزرالدة والتهديد بقتلها بواسطة سلاح أبيض.

وجاء في بيان للشرطة أنه “على إثر تداول سهرة الإثنين 28 مارس 2022، لمقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يهدد بقتل فتاة بواسطة سلاح أبيض (مقص)، تعلم المديرية العامة للأمن الوطني الرأي العام، أن الحادثة تعود وقائعها إلى تاريخ 26 مارس 2022، على الساعة 23 سا 30 د، بمستشفى زرالدة (الجزائر العاصمة)”.

وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 28 سنة، مسبوق قضائيا، يقطن بالجزائر العاصمة، هدد بقتل رفيقته، البالغة من العمر 25 سنة، التي تنحدر من ولاية تيزي وزو.

وأضاف المصدر ذاته أن “التدخل السريع لمصالح الشرطة، باستخدام مسدس ذو شرارة كهربائية، مكًّن من تفادي وقوع جريمة قتل، وتوقيف المشتبه فيه، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة”.

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