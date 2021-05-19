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الجزائر
وقفة تضامنية لعمال القطاع أمام مقر ولاية أدرار

حادثة الاعتداء على استاذات بالجنوب: وزير التربية يصدر أول تعليق

الشروق أونلاين
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حادثة الاعتداء على استاذات بالجنوب: وزير التربية يصدر أول تعليق

قال وزير التربية، محمد واجعوط، الأربعاء، إن التحقيقات جارية لتحديد المعتدين على الأستاذات في برج باجي مختار.

وعبر الوزير عن تضامنه مع الأساتذة المعتدى عليهم، مؤكدا أن “مكانة الأستاذ متميزة وهو رمز العلم ومن يحضر إطارات الغد”.

من جهته أعلن مجلس قضاء ولاية أدرار في بيان له توقيف شخصين من المشتبه بهم تعرفن عليهم الضحايا.

كما أكد المصدر ذاته أن النيابة فتحت تحقيقا معمقا لتوقيف الفاعلين بكل الوسائل القانونية وفي أسرع وقت ممكن.

وقام مجموعة من الأساتذة وعمال القطاع ونقابات التربية بتنظيم وقفة تضامنية أمام مقر ولاية أدرار عبروا فيها عن دعمهم للأستاذات ورفضهم لمثل هذه الاعتداءات.

ورفع المحتجون مجموعة من اللافتات أكدوا فيها أن “الإعتداء على الأستاذ جريمة لا تغتفر” مطالبين بتحسين أوضاعهم.

وتعرضت مجموعة من الأستاذات بسكنهن الوظيفي ببرج باجي مختار لاعتداء بالسلاح الأبيض على الساعة الثانية من صباح الثلاثاء.

وأفاد بيان للنقابة الجزائرية لعمال التربية أن  الإعتداء “تم بالسكن الوظيفي لأستاذات المدرسة الجديدة رقم 10 على الساعة الثانية صباحا”.

وأكدت أن “الأستاذات اعتدي عليهن بالسلاح الأبيض من طرف مجموعة مجهولة اذاقتهن المر مدة ساعتين من الزمن بوجود طفلة رضيعة”.

وأوضحت أن “جميع الأستاذات يرقدن بالمستشفى وهن في حالة نفسية كارثية يرثى لها، منهن من اصيبت بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة الى سرقة هواتفهن النقالة وحواسيبهن، ومبالغ مالية”.

وأعلنت النقابة في مراسلة وجهتها إلى الجهات الوصية أنه تقرر توقيف الدراسة ومقاطعة جميع الامتحانات الرسمية والانسحاب الجماعي والنهائي من المنطقة.

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التعليقات
3
  • ظاهرة حقيقية

    امر لا يجب السكوت عنه وعلى اجهزة الامن ان تتحمل كل مسؤولياتها وتوقيف الجناة في اقرب وقت وهم قادرين على ذلك اللهم ان كان في الامر سرا..

    7
  • جزايري حر

    هذا الوضع المتعفن ، وبروز ظاهرة العصابات الإجرامية التي تصول وتجول بلا حسيب ولا رقيب ، ودون استرجاع هيبة الدولة وردع هذا *** الإرهاب *** الجديد قد تتطور الأمور إلى النموذج المكسيكي والبرازيلي حيث العصابات مسلحة تسليحا ثقيلا وتحارب الدولة ندا لند... كثير من الخبراء على هذا المنبر المحترم وغيره دقوا ناقوس الخطر ونبهوا إلى خطورة مايجري لكن .... ؟؟؟؟!!!!!

    7
  • Mohdz

    و الله هاذا شيئ خطير عسو عرض المواطن كرماته و ممتلكاته عوض التظيق عليه و الخوف عل زوال مصالحكم .

    12

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