حادثة الاعتداء على 4 طالبات.. إقالة مدير إقامة بودواو

أعلنت مديرية الخدمات الجامعية لولاية بومرداس، الثلاثاء، عن إنهاء مهام مدير الإقامة الجامعية الشهيدة “عائشة شنوي” ببودواو.

وجاء قرار الإقالة الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للمديرية “فيسبوك” على خلفية الإعتداء على 4 طالبات بالإقامة الجامعية ببودواو.

وفي 26 فيفري 2022، أكدت مديرية الخدمات الجامعية لولاية بومرداس، فتح تحقيق في حادثة الاعتداء على 4 طالبات بالإقامة الجامعية عائشة شنوي ببودواو، وهذا بعد القبض على المتهم.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه قد تم القبض على الجاني من طرف أعوان الأمن بذات الإقامة ليسلم لمصالح الشرطة أين تم فتح تحقيق معمق حول ملابسات القضية.

وتسبب الحادث حسب المصدر ذاته في تعرض 4 طالبات إلى اعتداء بالإقامة الجامعية عائشة شنوي ببودواو ، ليتم على إثره نقلهن إلى المؤسسة الاستشفائية سليم زميرلي بالعاصمة.

وأوضحت المديرية أن الطالبات في حالة مستقرة حيث غادرت إحداهن المستشفى نظرا لتحسن وضعيتها، فيما تجاوزت طالبتين مرحلة الخطر بينما لا تزال طالبة واحدة متواجدة تحت أنظار الطاقم الطبي.

وأضاف البيان أن المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومدير الخدمات الجامعية لبومرداس وكذا مدير الإقامة الجامعية بودواو للمستشفى قد تنقلوا إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للطالبات.