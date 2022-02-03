حادثة العياشي تتكرر في المغرب.. سقوط طفل في بئر يتصدر شبكات التواصل (فيديو)
تصدر خبر سقوط طفل مغربي في بئر بعمق 62 مترا شبكات التواصل الاجتماعي، مع تعالي الأصوات المطالبة بإنقاذه قبل فوات الأوان.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد سقط ريان البالغ من العمر خمس سنوات في البئر، صبيحة الأربعاء 2 فيفري، في غفلة من والديه، ووسعت السطات المحلية عملية البحث مستعينة بأدوات ضخمة وحديثة.
دعوات العرب والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها واعينهم مع الطفل ريان الذي سقط في بئر منذ اكثر من 40 ساعه وجهود مكثفة لانقاذه
فاللهم احفظه ورده الي اهله سالما غانما معافي يارب#أنقذوا_ريان
— إخوان كفرالشيخ (@mb_kfs) February 3, 2022
منذ البارحة وأنا أتابع مسلسل إنقاذ الطفل #ريان في المغرب الشقيق … كان الله في عون إخواننا المغاربة وربي يصبر أهله وذويه وان شاءالله يتم إنقاذه سليما معافا في أقرب وقت… 🇹🇳🇲🇦#أنقذوا_ريان
— Nour Tunisien (@nour_tunisien) February 3, 2022
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب نداء استغاثة للإسراع في إنقاذ ريان الذي لا يزال على قيد الحياة عالقا على عمق 35 مترا.
واستذكر البعض حادثة الشاب الجزائري العياشي محجوبي الذي سقط في بئر ارتوازي شهر ديسمبر من العام 2018، والذي بقي عالقا لمدة 9 أيام قبل أن يلقى حتفه في ظل فشل المساعي لانقاذه.
اخواني المغاربة سقط الطفل ريان في بئر عمقه 60 متر في #شفشاون الى الٱن مرت 26 ساعة ولم يتم اخراجه بعد. و ما زالت المحاولات جارية لإنقاذه فضلا وليس أمرا لنقف جميعا مع الطفل ريان ونسانده بتفعليل وسم #انقذوا_ريان قبل سنوات وقعت حادثة مثل هذه خارج المغرب جعلت العالم كله يتحرك وشكرا pic.twitter.com/jsx8UlgooJ
— 👤Elbaz Larbi👤 (@la__croi) February 2, 2022
وتعمل السلطات حاليا على الحفر في البئر بشكل أفقي، في خطوة ومحاولة جديدة لتخليص الطفل، الذي يعاني حسب مقطع مصور تم التقاطه من جروح طفيفة على مستوى الرأس.
وأشارت التقارير إلى تطوع عدد من شباب المنطقة بالنزول إلى البئر لإنقاذه ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه بسبب ضيق البئر ووجود انحناء في عمقه.
ريان طفل مغربي عنده 5 سنوات، سقط في بئر ضيق جدا على عمق يزيد عن 32 متر
4 متطوعين حتي الأن حاولوا النزول في البئر لانقاذه ولكنهم فشلوا بسبب ضيق البئر ولكن محاولات انقاذ الطفل مستمره حتي الأن
منذ قليل أظهرت الكاميرات أن الطفل لازال حيا ويحرك يده
ربنا يحفظه ويرعاه ويخرج سالم معافى pic.twitter.com/H0YJY2LiOB
— mohamed Abo ali (@m_aboali7995) February 3, 2022
وقررت السلطات المحلية استئناف عملية الحفر بشكل أفقي، في خطوة ومحاولة جديدة لتخليص الطفل، بعد مرور 30 ساعة من محاولة الوصول إليه دون جدوى.
قصة الطفل المغربي ريان
الطفل ريان سقط في بئر عميق وهو عالق فيه لأكثر من 30 ساعة، الجهد متواصل ومكثف لإنقاذ الطفل قبل فوات الاوان pic.twitter.com/EYlI77FS92
— هانثل | HANTHL (@u2nd1) February 3, 2022
⛔️ شجاعة الطفل ريان فاقت شجاعة كل الأبطال،فرغم قضائه أكثر من 35 ساعة في قاع البئر الضيقة العميقة المظلمة الباردة،فهو لازال يتفاعل مع فرق الإنقاذ و يعطيهم إشارات الحياة، و يستمع لكل الحديث الدائر في الأعلى
الحمد لله #أنقذوا_الطفل_ريان
— محمد واموسي (@ouamoussi) February 3, 2022
وأوضحت أن عناصر الوقاية المدنية تعمل على مد الطفل بالأوكسجين، كما تم وضع كاميرات للاطمئنان على حالته.
هاهي الكاميرا في قاع البئر تبين أن الطفل مزال على قيد الحياة ولكن مسكين تهلك 💔 والسلطات المحلية زودته بالأكسجين، والمجهودات مبذولة لمحاولة الوصول إليه بأي طريقة
لا حول ولا قوة إلا بالله 🤲🏻💔😭
حاولت نقطع الفيديو باش ما يبانش الطفل #ريان_اورام#أنقذوا_ريان
يااارب🤲🏻🤲🏻💔 pic.twitter.com/PsoBINpmvM
— Youness BENCHERIF✨🖤🌸💙✨ (@younessbencher2) February 2, 2022
يذكر أن البئر التي سقط فيها ريان ملك لوالده، وقد كانت مغطاة بصفيحة معدنية فمشى فوقها ليستقر في الداخل.