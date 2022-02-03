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حادثة العياشي تتكرر في المغرب.. سقوط طفل في بئر يتصدر شبكات التواصل (فيديو)

نادية شريف
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حادثة العياشي تتكرر في المغرب.. سقوط طفل في بئر يتصدر شبكات التواصل (فيديو)

تصدر خبر سقوط طفل مغربي في بئر بعمق 62 مترا شبكات التواصل الاجتماعي، مع تعالي الأصوات المطالبة بإنقاذه قبل فوات الأوان.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد سقط ريان البالغ من العمر خمس سنوات في البئر، صبيحة الأربعاء 2 فيفري، في غفلة من والديه، ووسعت السطات المحلية عملية البحث مستعينة بأدوات ضخمة وحديثة.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب نداء استغاثة للإسراع في إنقاذ ريان الذي لا يزال على قيد الحياة عالقا على عمق 35 مترا.

واستذكر البعض حادثة الشاب الجزائري العياشي محجوبي الذي سقط في بئر ارتوازي شهر ديسمبر من العام 2018، والذي بقي عالقا لمدة 9 أيام قبل أن يلقى حتفه في ظل فشل المساعي لانقاذه.

وتعمل السلطات حاليا على الحفر في البئر بشكل أفقي، في خطوة ومحاولة جديدة لتخليص الطفل، الذي يعاني حسب مقطع مصور تم التقاطه من جروح طفيفة على مستوى الرأس.

وأشارت التقارير إلى تطوع عدد من شباب المنطقة بالنزول إلى البئر لإنقاذه ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه بسبب ضيق البئر ووجود انحناء في عمقه.

وقررت السلطات المحلية استئناف عملية الحفر بشكل أفقي، في خطوة ومحاولة جديدة لتخليص الطفل، بعد مرور 30 ساعة من محاولة الوصول إليه دون جدوى.

وأوضحت أن عناصر الوقاية المدنية تعمل على مد الطفل بالأوكسجين، كما تم وضع كاميرات للاطمئنان على حالته.

يذكر أن البئر التي سقط فيها ريان ملك لوالده، وقد كانت مغطاة بصفيحة معدنية فمشى فوقها ليستقر في الداخل.

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