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الجزائر
وفاة شاب بعد سقوطه بئر ارتوازي بعمق 150 متر

حادثة العياشي تتكرر من جديد بولاية خنشلة

الشروق أونلاين
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حادثة العياشي تتكرر من جديد بولاية خنشلة

لقي شاب مصرعه بولاية خنشلة بعد سقوطه ليلة الخميس في بئر بئر ارتزوازي بعمق 150 متر، في حادثة تعيد إلى الأذهان قصة العياشي.

وأعلنت الإذاعة الجهوية لولاية خنشلة عن وفاة الشاب الذي سقط داخل البئر ببوحمامة، ووصول فرق خاصة للحماية المدنية من ولايتي باتنة وقسنطينة الى عين المكان لانتشال الجثة.

وحسب ما أفادته الصفحة الرسمية لولاية خنشلة فقد سقط الطفل هشام ليتيم بن لوصيف ببئر ارتوازي عميق بمنطقة الماثن غرب بلدية بوحمامة.

وأكد المصدر ذاته أن والي الولاية علي بوزيدي تواجد رفقة أعوان الحماية المدينة والمصالح الأمنية والسلطات المحلية منذ الساعات الأولى من وقوع الحادث.

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