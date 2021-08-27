حادثة العياشي تتكرر من جديد بولاية خنشلة

وفاة شاب بعد سقوطه بئر ارتوازي بعمق 150 متر

لقي شاب مصرعه بولاية خنشلة بعد سقوطه ليلة الخميس في بئر بئر ارتزوازي بعمق 150 متر، في حادثة تعيد إلى الأذهان قصة العياشي.

وأعلنت الإذاعة الجهوية لولاية خنشلة عن وفاة الشاب الذي سقط داخل البئر ببوحمامة، ووصول فرق خاصة للحماية المدنية من ولايتي باتنة وقسنطينة الى عين المكان لانتشال الجثة.

وحسب ما أفادته الصفحة الرسمية لولاية خنشلة فقد سقط الطفل هشام ليتيم بن لوصيف ببئر ارتوازي عميق بمنطقة الماثن غرب بلدية بوحمامة.

وأكد المصدر ذاته أن والي الولاية علي بوزيدي تواجد رفقة أعوان الحماية المدينة والمصالح الأمنية والسلطات المحلية منذ الساعات الأولى من وقوع الحادث.