حادثة انهيار سقف بمدرسة بوهران.. وزارة التربية تُوفد لجنة تحقيق

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، مساء الثلاثاء بوهران أنه تم إرسال لجنة من دائرته الوزارية للنظر في أسباب وظروف حادث سقوط سقف قسم بمدرسة ابتدائية ببلدية بوتليليس والذي خلف إصابة ستة تلاميذ بجروح.

وأوضح الوزير في تصريح إعلامي أن “هذه اللجنة تتشكل من المفتشية العامة ومديرية الهياكل والتجهيزات بالوزارة”.

وطمأن الوزير أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية “سويح رحو” التي شهدت هذا الحادث أنه “سيتم تحويل التلاميذ البالغ عددهم 259 بمجموع 11 فوجا تربويا الى مدرسة مجاورة لضمان استمرا تمدرسهم في ظرف حسنة ومواصلة أشغال ترميم المدرسة.

وأكد بلعابد أنه سيتابع شخصيا تطور حالة التلميذة المصابة التي خضعت لعملية جراحية على مستوى الرأس بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران، لافتا الى أن الطبيب المعالج أكد أن حالتها مستقرة وتتماثل للشفاء.

كما شدد الوزير على ضرورة تشديد الرقابة على المؤسسات المكلفة بأشغال ترميم المؤسسات التربوية القديمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

وذكر بأن والي وهران قد أمر بفتح تحقيق حول ملابسات هذا الحادث، مشيدا أيضا بالتدخل السريع للطاقم الطبي للتكفل بالمصابين.

كما أعلن أنه سيتم التكفل النفسي بتلاميذ القسم المتضرر جراء هذا الحادث من قبل أخصائيين نفسانيين .

يذكر أن حادث سقوط سقف قسم يضم 23 تلميذا بالمدرسة الابتدائية “سويح رحو” الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء قد تسبب في إصابة ستة تلاميذ بجروح حيث تم تحويل أربعة منهم الى العيادة المتعددة الخدمات لبوتليليس وقدمت لهم الاسعافات وغادروا المرفق الصحي.

واستقبلت مصلحة الاستعجالات لطب الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي “الدكتور بن زرجب” لوهران تلميذين أحدهما تعرض لكسور في الرجل وتلميذة أصيبت على مستوى الجمجمة.

كما تنقل بعدها وزير التربية الوطنية الى بلدية بوتليليس للاطلاع بالمدرسة الابتدائية على الخسائر المترتبة عن هذا الحادث حيث أكد ان الدخول المدرسي القادم سيكون بهذه المؤسسة التربوية.