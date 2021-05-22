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الجزائر
تقيمان في مسكن وظيفي

حادثة برج باجي مختار تتكرر في بسكرة.. ترويع أستاذتين والسطو على ممتلكاتهما

الشروق أونلاين
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حادثة برج باجي مختار تتكرر في بسكرة.. ترويع أستاذتين والسطو على ممتلكاتهما

كشف النائب البرلماني السابق مسعود عمراوي، عن تعرض أستاذتين للترويع بعد  اقتحام سكنهن الوظيفي والسطو على ممتلكاتهما على الساعة الثالثة صباحا بحي وظيفي بولاية بسكرة.

وأكد عمرواي في منشور له عبر صفحته على الفيبسوك، السبت، أن حادثة برج باجي مختار تكررت صبيحة السبت في بسكرة بسيناريو جديد.

وأورد عمرواي الحادثة التي  بدأت  حسب ما وصله بتكسير النافذة واقتحام مسكن الأستاذات الذي كان فيه أستاذتين فقط لأن بقية الأستاذات كن غائبات بمناسبة العطلة الأسبوعية.

وقال عمراوي إن “المسكن يتواجد في الطابق الأرضي للعمارة، حيث قام المعتدي بأخذ الهواتف الذكية وأجهزة الإعلام الآلي ، وكل ما خف وزنه وغلا ثمنه بعد ترويع وتهديد الأستاذات  بالسلاح الأبيض، هؤلاء الأستاذات القادمات من مختلف ولايات الوطن اللائي تم تعيينهن إثر اعتماد الأرضية الوطنية”

من جهتها أكدت خليه الإعلام والتنظيم للنقابة الوطنية لعمال التربية أنه تم الاعتداء على السكن الجماعي للأستاذات بالعالية فجر السبت بغرض السرقة.

وأوضحت الخلية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، أن “السارق اقتحم المنزل الكائن على مستوى العالية الشمالية ببسكرة، مستعملا السلاح الأبيض لتهديد الأستاذتين، وسرقة  حواسيبهن وهواتفهن”.

وأشارت الخلية إلى أن “الأستاذتين لم تتعرضا لأي عنف جسدي”.

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