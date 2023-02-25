حادثة تيكجدة تعيد قرار منع رحلات سياحية خارج الوكالات

تعليمة سابقة للوزارة الوصية تمنع الجمعيات من تنظيمها

أعادت الحادثة المؤلمة لتيكجدة بالبويرة، الحديث عن الرحلات السياحية غير المنظمة من طرف جهات معتمدة، حيث سبق لوزارة السياحة، حظر الرحلات السياحية التي تنظمها جمعيات وهيئات وأشخاص، عدا تلك التي تنظمها الوكالات السياحية المعتمدة، بعد استفحال ظاهرة الترويج لهذه الرحلات عبر شبكات التواصل الاجتماعي من طرف جهات غير مختصة في نشاط سياحي ولا تجاري.

وفي تصريح سابق لـ”الشروق”، أكد سابقا نذير بلحاج مصطفى، رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، أن الجمعيات أصبحت تفرض منافسة غير قانونية على هذه الوكالات، وتعرقل نشاطها، وعلاوة عن خلقها وللفوضى في سوق العمل، فإنها تعرض المسجلين في قائمة الرحلة للخطر في إطار طابع إنساني اجتماعي.

للإشارة فإن القانون الأساسي للجمعيات رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012، في المادة 34 ينص صراحة على أن نشاط الجمعيات يكون غير تجاري وأن تنظيم الرحلات يكون منحصرا فقط على الأعضاء المنخرطين في الجمعية، في حين النشاط التجاري من اختصاص وكالات السياحة والأسفار المنصوص عليها صراحة في القانون رقم 99/06 المؤرخ في 4 أفريل 1999، الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار وهو ما نصت عليه المادة 06 من نفس القانون التي تستوجب الحصول على رخصة استغلال مسلمة من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة لممارسة مثل هذا النشاط.