حادثة حفل أمشدالة.. صدور أول بيان رسمي
في أول تعليق لها على حادثة إحياء حفل فني قرب مسجد في بلدية مشدالة، وصفت ولاية البويرة الواقعة بـ”الحادثة اللفظية المعزولة”.
وجاء في بيان للولاية مساء الأحد إنّ “حادثة لفظية معزولة” وقعت بمدينة امشدالة، بمناسبة تنظيم حفل بالساحة العمومية للبلدية، بسبب “انزلاق لفظي من شأنه المساس بمشاعر الناس”.
وأوضح البيان أنّ “السلطات المحلية والأمنية وبعض المنتخبين وأعيان وجمعيات المنطقة، عملوا حين وقوع الحادثة على بذل مساع لتفادي إخراجها عن نطاقها”.
وأضاف:”هذه المساعي سمحت باحتواء الوضع، وهي متواصلة. وذلك إلى جانب الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها”.
ماذا حدث في مشدالة؟
حاصر مجموعة من الأشخاص إماما داخل مسجد بولاية البويرة، بعدما طلب منهم ايقاف حفل غنائي قاموا بتنظيمه قرب ساحته.
بارك الله في هذا الإمام قال كل شيء يجب أن يقال #متضامن_مع_إمام_أمشدالة https://t.co/L3wr7YnKlo
— حفيدة الأمير عبد القادر🇩🇿 (@Nurse22si) April 17, 2022
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر إمام مسجد الهداية ببلدية أمشدالة، يوجه نداء استغاثة للمواطنين عبر مكبرات الصوت، بعدما تلقى تهديدات وتمت محاصرته.
يحدث الآن
بلدية امشدالة ولاية البويرة إمام مسجد يغلق على نفسه ويناشد المسلمين من مئدنة المسجد بسبب تلقيه لتهديدات من طرف أفراد الحفل
قالك داروا حفلة قدام المسجد في وقت التراويح كي ريكلاما الإمام ماعجبهمش الحال pic.twitter.com/pelW4Io0ga
— N a d i r (@NadirTouhami1) April 17, 2022
وبحسب ما تم تداوله، فقد دعا الإمام منظمي الحفل لاحترام حرمة الشهر الفضيل وقداسته وتوقيف الحفل الفني الساهر الذي أحيوه بالقرب من المسجد، لكن البعض اعتبرها حرية شخصية حسب شهادات للسكان.
حفل امام مسجد في بلدية امشدالة ولاية بويرة والامام يغلق على نفسه و يناشد مسلمين من مئدنة بعدما قامو بتهديده
رئيس البلدية اقال الامام حسب زعمه اذا كان هذا الخبر صحيح السؤال هنا من ينهي عن المنكر .اذا يجب اقالة رئيس البلدية لان المكان الذي اقيم فيه الحفل من اختصاصه pic.twitter.com/rG4zCbUdZR
— عرباوي عامر (@ameur0204) April 17, 2022