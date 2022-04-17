حادثة حفل أمشدالة.. صدور أول بيان رسمي

جانب من الحفل الذي نظم أمام المسجد

في أول تعليق لها على حادثة إحياء حفل فني قرب مسجد في بلدية مشدالة، وصفت ولاية البويرة الواقعة بـ”الحادثة اللفظية المعزولة”.

وجاء في بيان للولاية مساء الأحد إنّ “حادثة لفظية معزولة” وقعت بمدينة امشدالة، بمناسبة تنظيم حفل بالساحة العمومية للبلدية، بسبب “انزلاق لفظي من شأنه المساس بمشاعر الناس”.

وأوضح البيان أنّ “السلطات المحلية والأمنية وبعض المنتخبين وأعيان وجمعيات المنطقة، عملوا حين وقوع الحادثة على بذل مساع لتفادي إخراجها عن نطاقها”.

وأضاف:”هذه المساعي سمحت باحتواء الوضع، وهي متواصلة. وذلك إلى جانب الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها”.

ماذا حدث في مشدالة؟

حاصر مجموعة من الأشخاص إماما داخل مسجد بولاية البويرة، بعدما طلب منهم ايقاف حفل غنائي قاموا بتنظيمه قرب ساحته.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر إمام مسجد الهداية ببلدية أمشدالة، يوجه نداء استغاثة للمواطنين عبر مكبرات الصوت، بعدما تلقى تهديدات وتمت محاصرته.

وبحسب ما تم تداوله، فقد دعا الإمام منظمي الحفل لاحترام حرمة الشهر الفضيل وقداسته وتوقيف الحفل الفني الساهر الذي أحيوه بالقرب من المسجد، لكن البعض اعتبرها حرية شخصية حسب شهادات للسكان.