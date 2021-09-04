حادثة “ركلة الجزاء”.. هكذا رد محرز على خلافه مع بونجاح!

خلال المواجهة الأخيرة أمام جيبوتي

فضل الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي، الرد بطريقته الخاصة على حادثة خلافه على من يسدد “ركلة جزاء”، بينه وبين زميله في المنتخب الوطني ومهاجم السد القطري بغداد بونجاح، خلال مواجهة جيبوتي الأخيرة في الجولة الأولى عن المجموعة الأولى من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وكان بونجاح قد تحصل على ركلة جزاء في المرحلة الأولى من اللقاء، ورفض منح الكرة لمحرز مفضلا تسديدها وتحويلها إلى هدف، رغم أنه وباتفاق جميع اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني بقيادة المدرب جمال بلماضي، فإن مهاجم السيتي يأتي على رأس قائمة مسددي ركلات الجزاء في “الخضر”.

ونشر محرز صورة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، رفقة بغداد بونجاح ومجموعة كبيرة من اللاعبين يتقدمهم سفيان فغولي وإسلام سليماني وجمال بلعمري ويوسف بلايلي وإسماعيل بن ناصر، في أجواء رائعة، في صورة أراد من خلالها محرز إيصال رسالة للجميع مفادها أن “المنتخب الوطني عائلة واحدة ولا يوجد أي مشكل بين اللاعبين”.

وكان المدرب جمال بلماضي، السباق للتعليق على هذه الواقعة، مشيرا إلى أنه “لا يوجد أي إشكال بين اللاعبين ومحرز هو المنفذ الأول لركلات الجزاء لكنه تنازل عن الركلة الأولى لصالح سليماني من أجل التسجيل والاقتراب من رقم عبد الحفيظ تسفاوت وتنازل عن الركلة الثانية لصالح بونجاح حتى يسجل ويهدي الهدف إلى مولوده الجديد وهذا ما يؤكد أن العلاقة بين اللاعبين قوية ورائعة من الناحية الإنسانية”.

وختم: “كمدرب لهذا المنتخب أؤكد أنه لم يحدث أي مشكل في السابق وكل لاعب يبحث عن مصلحة المنتخب ويدرك أنه هنا للدفاع عن الالوان الوطنية وهذا المكانة لا يحظى بها الكثير من اللاعبين وهو ما يجعلهم يستغلون كل فرصة للتواجد في التربص من أجل الاستمتاع بنيل هذا الشرف”.